La cantante Alanis Morissette, galardonada con el premio Grammy, compartió en su cuenta de Instagram la noticia de que está esperando a su tercer hijo.

"Tanta novedad", escribió la artista junto a la fotografía en blanco y negro que compartió en la red social , donde aparece de costado, presumiendo su abultado vientre y tiene unos audífonos puestos.

A pocas horas de su publicación, la imagen lleva más de 40,000 me gusta.

Una publicación compartida de Alanis Morissette (@alanis) el 25 Mar, 2019 a las 11:16 PDT

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y le enviaron felicitaciones por agrandar la familia.

"Hermosa. Felicidades. Enhorabuena", son algunos de los comentarios que escribieron sus fans en Instagram.

Su representante confirmó el embarazo a The Associated Press, sin precisar cuántos meses tiene.

La canadiense de 44 años ya es madre de Ever Imre, de 8 años, y de , Onyx Solace, que cumple 3 en junio.