El actor mexicano Andrés García hizo fuertes revelaciones en el programa "Un Nuevo Día", programa de Telemundo, donde aseguró que Luisito Rey, papá de Luis Miguel, le pidió ayuda para matar a Marcela Basteri, la mamá del cantante mexicano.

"Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky tenía un problema muy serio. Pero no. El problema era él, que quería matar a Marcela", aseguró el actor de 77 años.

"Me dijo 'Ayúdame a matar a Marcela'", recordó durante la entrevista García, quien tuvo una estrecha amistad con Luisito Rey, en los comienzos de la carrera de Luis Miguel.

"Ya Durazo me había dicho 'abusado con ese loco, quiere que lo ayude a matar a su mujer, a mí ya me lo pidió, pero me negué'", aseguró García.

Arturo Durazo, al que se refiere el actor, fue el jefe de la Policía de la Ciudad México, con quien Luisito Rey también sostuvo una relación muy cercana.

García dijo que cuando se enteró de la desaparición de Marcela, registrada en 1986, no dudó en la responsabilidad de Luisito Rey, quien fue mánager de Luis Miguel en los primeros años de su carrera artística.

"El que dude que él fue, está mintiendo, eso está más claro que el agua", precisó el actor.

De acuerdo a lo transmitido en "Luis Miguel. La Serie", Marcela desapareció en 1986, luego de que supuestamente viajó de Italia a España para encontrarse con Luisito Rey.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la mamá de Luis Miguel.

Durante la entrevista, García aseguró que la fama que alcanzó el cantante mexicano lo transformó, por ello su relación se acabó, pero dijo sentirse contento porque la bioserie de Luis Miguel tuvo éxito.

García fue un destacado actor de cine en México durante las décadas de los 70 y 80.