El actor estadounidense Ashton Kutcher alborotó a sus fans en Twitter luego de que él mismo publicara su número de celular con el objetivo de mantener una comunicación más directa con ellos, pero sus expectativas fueron rebasadas rápidamente y tuvo que cambiar sus planes.

"Echo de menos tener una conexión real con gente de verdad. Con mi comunidad", escribió en su perfil de la red social el actor de 40 años.

Así que decidió compartir con sus seguidores su teléfono personal sin restricciones.

"A partir de ahora pueden enviarme mensajes de texto directamente", aseguró el protagonista de "The Butterfly Effect".

Aunque el actor que no podría contestar todos los mensajes él mismo, su objetivo era mantener una comunicación más estrecha con sus fans.

"Probablemente no seré capaz de responder a todos, pero al menos podremos ser honestos los unos con los otros y yo seré capaz de compartir las últimas y mejores noticias de mi mundo sin ediciones de por medio. +1 (319) 519-0576. Sí, es el mío", posteó el protagonista de "Jobs".

Luego de que el actor publicara su post, de inmediato sus fans no titubearon en ponerse en contacto con él.

Pero, la respuesta que recibieron fue un mensaje automatizado, lo cual fue aclarado después por el propio Kutcher.

"Quienes ya hayan tratado de ponerse en contacto deberían haber recibido como respuesta un mensaje automático que reza: 'Hola, soy Ashton. Este mensaje ha sido generado automáticamente para informales de que he recibido el suyo", precisó el actor estadounidense.

"Todas las demás respuestas provendrán de mí. Asegúrense de dar click sobre el enlace y grabar así nuestra información de contacto en mi teléfono para que pueda escribirles", escribió Kutcher.

Ashton Kutcher tweeted his number and I am disappointed pic.twitter.com/mUdYhsxkA0