Familiares y amigos del astrólogo Walter Mercado, así como diversas figuras del ambiente artístico llegaron hoy hasta la funeraria Puerto Rico Memorial, en Santurce, para rendir sus respetos al también actor y bailarín, quien falleció el sábado a los 87 años.

El actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, así como la cantante Nydia Caro, fueron los primeros en llegar al lugar para, en privado, darle el pésame a la familia de la que es considerada una leyenda. De igual forma, lo hicieron la diseñadora Carlota Alfaro, la vedette Denissa Lopp y la animadora y columnista Lily García, quienes no dudaron en compartir anécdotas vividas con Mercado.

La veterana diseñadora, quien le confeccionó varias de sus vistosas capas, compartió la vez que el astrólogo se alegró como un niño al ver uno de los diseños que le había preparado. Mientras que Lily García dijo que fue Walter el que la animó a escribir sobre temas de meditación y motivación.

Pero quizás fue Willie Acosta, quien fuera el asistente personal del astrólogo por 50 años, el que ofreció detalles íntimos sobre la vida de Walter Mercado. “Era un hombre humilde, sencillo, de familia, muy dado al ser humano. Según lo conoció la gente, así era él. Nunca fue distinto a lo que se vio”, compartió.

Acosta, junto a la familia Mercado, fue el que escogió los tres ajuares que se encuentran en la capilla de la funeraria, donde reposa el féretro del artista, el cual estará abierto para el público. Hay uno blanco con tocados de perlas, otro rosa cubierto de lentejuelas y uno más sobrio en terciopelo.

El astrólogo Walter Mercado falleció el 2 de noviembre de 2019. (GFR Media)

El astólogo murió por un fallo renal a los 87 años. (GFR Media)

Mercado se encontraba hospitalizado en el Hospital Auxilio Mutuo. (GFR Media)

Mercado inició su vida profesional como actor y bailarín.

Mercado adquirió su fama internacional como astrólogo en el 1969. (GFR Media)

A los 6 años hizo su primera predicción. (GFR Media)

El astrólogo durante la celebración de su cumpleaños en el 2012. (GFR Media)

Walter Mercado besa a su querido Runo. (GFR Media)

Como actor, Mercado participó en más de diez telenovelas.

Mercado cantando durante una entrega de los premios Paoli. (GFR Media)

Aunque fue el 17 de julio de 1974 que Osho le otorgó en India el nombre de Shanti Ananda, que significa "paz y felicidad", no fue hasta enero de 2011 que decidió usarlo. (GFR Media) Facebook

Al preguntarle cuál de los tres hubiese preferido Walter, Acosta dijo que seguramente el rosado. “Siendo tan flamboyant como era él seguramente hubiese escogido el rosa de lentejuelas, pero él sabe que, para este momento, y para este show, que es el último show de él, sé que él quiso irse más ‘down to earth’”, expresó.

Willie Acosta reveló que Walter Mercado tenía 1,500 capas aproximadamente, pero que actualmente hay en su casa entre 800 a 900, ya que donó muchas para diversas causas benéficas, además de varias que irán para Smithonian Institute, que planifica una exhibición especial próximamente. Comentó, además, que Walter Mercado tenía tres habitaciones, entre ellas una de color verde que era donde leía las cartas a las amistades más cercanas.

Otra que compartió detalles de la vida del artista fue Wilma Torres, quien por 28 años trabajó directamente con el reconocido astrólogo. Compungida, dijo que sentía un “dolor inmenso” ante la partida de quien fuera para ella un ser especial. “Él nos enseñó que nosotrostenemos que despedir a las personas con amor, alegría, sin llorar, pero ahora mismo hablé con él (en mi corazón) y le dije ‘Walter, perdona, no puedo hacer más que llorar porque un ser humano como tú no merece menos que eso’. Él fue demasiado especial para mí y para todos. Porque todo el mundo me ha llamado para darme el pésame, todos. Desde los jardineros, los de la piscina, los plomeros, el que fumigaba la casa, no hay una persona que no haya llamado para expresar su pesar”, manifestó Torres.

Dos de las sobrinas de Walter Mercado, Aida e Ivonne Bennet Mercado, por su parte, revelaron cómo fueron esos últimos momentos del astrólogo, quien murió a causa de un fallo renal en el hospital Auxilio Mutuo, en San Juan. “Fueron días intensos y sacamos una fuera increíble, no sé de dónde, pero lo hicimos por él, para que se fuera en paz”, comentó Ivonne, con gran fortaleza, toda vez que dijo que en esos días se dedicaron a cuidarlo y mimarlo.

“Le pusimos música de toca clase, desde flamenco, sevillana, música clásica. Le dimos cariño de más, lo sobamos, le dimos besitos”, dijo mientras que Aida agregó, que “lo peinábamos y maquillábamos”.

“Él estaba débil, pero se le asomaba una sonrisa, un besito, una miradita, como que se le leía el amor y el agradecimiento”, sumó Ivonne.

Las sobrinas, quienes aprendieron de astrología con su tío, reiteraron que ellas continuarán el legado de Walter Mercado y que harán todo lo posible por cumplir su deseo de convertir su casa en Puerto Rico en un museo. De no poder ser así, buscarán una sede en Ponce, pueblo natal del artista.

Las actividades para darle el último adiós a Mercado continúan hoy, hasta las 10:00 p.m. Mañana, jueves, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., el cuerpo del astrólogo estará expuesto en el Ateneo Puertorriqueño, en San Juan. Luego, de 3:00 a 10:00 p.m. el velatorio regresa a la Funeraria Puerto Rico Memorial. Mercado será enterrado el viernes en El Señorial Memorial, en Cupey, a la 1:30 p.m.