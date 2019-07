Tal parece que Camila Cabello y Shawn Mendes han llevado su relación musical y de amistad a otro nivel. Pese a que en un principio ambos negaron tener una relación sentimental, los artistas han sido captados en varias ocasiones comportándose cariñosamente.

En esta ocasión, la pareja encendió las redes sociales luego de que se filtraran unas imágenes en donde se les ve en las playas de Miami muy cariñosos, dándose besos y abrazándose tiernamente en medio del océano.

La cantante de 22 años fue a nadar enfundada en un traje de baño completo, color blanco de corte alto que mostraba su silueta casi perfecta. Cabello se veía muy feliz disfrutando el momento que pasaba en el agua al lado de Mendes.

Desde que el cantante estadounidense y la cantante cubana grabaran el famoso tema “Señorita”, comenzaron los rumores de que su relación iba más allá a la de “solo amigos”.

Shawn y Camila cabello en la playa se Miami#shawnmila pic.twitter.com/uruK79RvhK — Shawn mendes (@shawnMoficial) July 29, 2019

La química en el vídeo musical “Señorita” fue evidente, y la reforzó el hecho de que Cabello se separó de su novio Matthew Hussey, con quien ya llevaba más de un año de relación.

La primera colaboración oficial de Shawn y Camila fue en 2015, cuando lanzaron el tema “I Know What You Did Last Summer”. Ambos realizaron la promoción del sencillo en innumerables programas de televisión estadounidenses, incluyendo “Live With Kelly And Michael”, “The Late Late Show” con James Corden y “The Tonight Show Starring” con Jimmy Fallon.



Mendes previamente mantuvo una relación con Hailey Baldwin. Se separó de la modelo en mayo de 2018 justo antes de que ella contrajera nupcias con Justin Bieber.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado su amorío, Cabello ha elogiado a Mendes en Instagram, escribiendo en su historia que "no podría ser más sorprendente" y fue "irreal mientras veía su concierto".