“Todavía no lo puedo creer”, fue la primera expresión de Miss Toa Baja, Madison Sara Anderson Berríos, minutos después de coronarse como la nueva Miss Puerto Rico Universe.

“Es mi sueño. Esto no es solo para mi hermoso pueblo de Puerto Rico, sino para la diáspora, porque ser boricua se lleva en la sangre”, afirmó a preguntas de Tita Guerrero y Normando Valentín durante el programa “Viva la reina” (Wapa TV).

A pesar de no hablar un español fluido (tuvo que perfeccionarlo en tres meses, según contó), la joven de 23 años nacida en Florida se perfiló desde inicios del concurso como una de las favoritas.

En un aparte con El Nuevo Día, la beldad confirmó: “Yo sé que no hablo bien el español, pero lo hablo con el corazón”.

Anderson Berríos llegó a la competencia con experiencia en otros concursos. En 2014, comipitió en Miss Teen USA, dos años después representó a Puerto Rico en Miss Grand Internacional y en enero del año pasado fue la primera finalista en Miss Florida USA, pero siempre se identificó como puertorriqueña.

✉ Email El evento comenzó a las 8:00 p.m. y fue animado por Cynthia Olavaría y Jaime Mayol. (Ramón “Tonito” Zayas)

El Gran Combo de Puerto Rico ofreció una canción para comenzar el evento. (Ramón “Tonito” Zayas)

El certamen en el que se elige la ganadora que representará a la isla en Corea del Sur se llevó a cabo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. (Ramón “Tonito” Zayas)

El reto que enfrenta la ganadora de esta noche es grande, luego del excelente papel desempeñado por la reina saliente, Kiara Liz Ortega. (Ramón “Tonito” Zayas)

Kiara Liz Ortega logró entrar al cuadro de las cinco finalistas en el pasado Miss Universe. (Ramón “Tonito” Zayas)

Tras una breve pausa, las 16 semifinalistas desfilaron en traje de baño al ritmo de “Baila, Baila, Baila”. (Ramón “Tonito” Zayas)

Miss Toa Baja, Madison Anderson. (Ramón “Tonito” Zayas)

Miss Carolina, Tanya Romero. (Ramón “Tonito” Zayas)

Miss Aguada, Naomi López. (Ramón “Tonito” Zayas)

Miss Morovis, Hazel Ortiz. (Ramón “Tonito” Zayas)

El actor y cantante Jencarlos Canela fue uno de los artistas que se presentó durante el evento. (Ramón “Tonito” Zayas)

Miss Villalba, Vivianie Díaz, ganó el premio Mujer con Valor de L'Oreal. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las tres finalistas: Miss San Sebastián, Miss Camuy y Miss Toa Baja. (Ramón “Tonito” Zayas)

Kiara Liz Ortega se despide de su reinado como Miss Universe Puerto Rico. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Todavía no lo puedo creer”, afirmó acompañada por su madre y abuela, ambas puertorriqueñas.

La joven, cuyo padre es estadounidense, estudia mercadeo y relaciones públicas en Nueva York, y pertenece a la agencia Wilhelmina.

Afirma que educar y ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica es una de las causas que abraza. Por eso, cuando le hicieron la última pregunta sobre qué factores entendía podían estar provocando la alta incidencia de violencia contra la mujer en el país -que fue igual para las tres finalistas- se sintió cómoda y destacó que es uno de sus proyectos personales.

No había tenido igual suerte en el momento en que el miembro del jurado Andro Nodarse-León le hizo la primera pregunta sobre cómo utilizaría su triunfo, de resultar ganadora, para ayudar al desarrollo de Puerto Rico. Entonces, la hoy Miss Universe Puerto Rico le pidió que le repitiera la pregunta porque no entendía bien el español. Su expresión pareció molestar a algunos miembros de la audiencia, quienes abuchearon. No obstante, durante un último desfile ante los miembros del jurado, la joven volvió a obtener vítores.