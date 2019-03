Tal y como adelantara una fuente ayer, la puertorriqueña Dayanara Torres parece estar enfocada en su familia y su tratamiento contra el cáncer, luego que se diera a conocer ayer el fin de su relación con el copresidente de Marvel Studios, Louis D'Esposito.

Torres publicó hoy una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparece un florero con lirios, horas después de que fuentes revelaran que D'Esposito rompió su compromiso en medio del tratamiento que recibe la puertorriqueña contra un cáncer de piel, tipo melanoma. Dayanara acompañó la imagen con el siguiente mensaje: “Focus on the Good... Me enfoco en las cosas buenas... #Salud #MisHijos #Familia #Bendiciones#Amistades Sus #Oraciones #Sanidad#Positiva #Guerrera #Vencer”.

View this post on Instagram ??Focus on the Good... Me enfoco en las cosas buenas... . #Salud #MisHijos #Familia #Bendiciones #Amistades Sus #Oraciones #Sanidad #Positiva #Guerrera #Vencer ???? ?? @blogdelosangeles TQM A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr) on Mar 6, 2019 at 5:49am PST

Luego que una fuente revelara ayer a People en Español el rompimiento del compromiso, El Nuevo Día supo que Dayanara está enfocada “en su recuperación” y el tema del ejecutivo de Marvel quedó en el pasado.

Según publicó ayer el portal cibernético de la revista de farándula, al romper su compromiso, el ejecutivo de Marvel le dijo a la exreina que "tenía mucho trabajo". "Es too much para mí’, alegó la fuente de la revista sobre el argumento utilizado por D'Esposito.

Relacionados: Louis D'Esposito rompe su compromiso con Dayanara Torres Dayanara Torres: "Mi cáncer no se está propagando y no llega a ninguno de mis órganos" Dayanara Torres: "Les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel" Dayanara Torres: "Dije que sí"

Poco después, al confirmar la información a El Nuevo Día, una persona allegada a Torres, abundó que el productor rompió su compromiso un día después de que Dayanara anunciara el 4 de febrero con un video en su cuenta de Instagram que padece cáncer mediante una llamada telefónica.

La modelo, explicó la fuente, continuó usando su sortija de compromiso por las próximas dos semanas durante sus apariciones como jueza en el programa “Mira Quién Baila” para evitar levantar sospechas. “Fue un golpe fuerte para toda la familia. Se habían enamorado de él”, destacó la fuente anónima, que dijo que la decisión del productor de cine ha afectado a los hijos de la presentadora producto de su relación con el salsero Marc Anthony, Cristian y Ryan.

“(Dayanara) está en ‘shock’, no ha reaccionado porque ella no quiere pensar que (la relación) no era conveniente”, añadió la fuente sobre el estado emocional de la puertorriqueña a quien sus allegados describen como una mujer fuerte.

La historia de amor de la jueza de “Mira Quién Baila” y el ejecutivo de Marvel se dio a conocer el año pasado, y enoctubre la pareja se comprometió. El emotivo momento ocurrió casi a la medianoche del sábado, 27 de octubre, después de la celebración del cumpleaños de la exreina. Para la ocasión, el productor le entregó un diamante cuadrado, tipo “cushion”, con un diamante de 6 kilates y otros más pequeños alrededor, que van bajando hacia el aro.