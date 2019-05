La exreina de belleza Dayanara Torres compartió la fortuna y satisfacción de ser la madre de Cristian y Ryan.

La experiencia como madre soltera la publicó en un vídeo que le hizo la empresa World Remit en la que habla de cómo sus hijos la han convertido en un mejor ser humano.

Torres enfrenta con optimismo un cáncer de piel y en su proceso reconoce que Cristian (18 años) y Ryan (16 años), producto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony, son su motor de vida y han sido sus dos principales pilares de apoyo en medio de su tratamiento. La Miss Universe 1993 admite que el amor y los logros de sus hijos la hacen grande y que uno de sus mayores triunfos es que los educó sola y que pudo formar a dos jóvenes respetuosos.

View this post on Instagram A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr) on May 15, 2019 at 10:23am PDT

“Ser mamá es mi propósito. Al ser dos niños he podido criar estos caballeros respetuosos. Es maravilloso ser la mamá de estos niños que hoy día lo que me hacen sentir es orgullosa. Cada día me hace sentir más grande. Son mis premios. Son como mis trofeos. Soy bendecida porque son niños que me escucharon desde siempre. Hicimos un pequeño equipo, éramos los tres solitos. Me veían sola y me vieron crecer y hacerme fuerte, ya que ellos vivieron todo mi proceso. Hoy día te puedo decir mejor así, porque son todos míos”, revela la actriz que ha recibido alrededor de cuatro tratamientos para combatir el melanoma diagnosticado en una de sus piernas.

La modelo se divorció en el 2004 del intérprete de “Y hubo alguien” y desde ese entonces se dedicó por completo a la crianza de sus hijos.

“Educar a mis hijos como madre soltera ha sido bastante difícil. Eres tú en control de estos dos niños. Estos dos seres que te ven que te escuchan. No existe una manual de cómo criar a tus hijos, de qué hacer, qué contestar, qué decirles en ciertos momentos importantes y no tienes esa otra persona para decirle a tus niños que deja que llegue tu papá u otra persona que te ayude con la disciplina”, afirma la actriz sobre su rol de madre soltera.

Torres siempre ha estado presente en la vida de sus retoños y la enfermedad no ha sido impedimento para festejar los triunfos de ellos. Al contrario su felicidad la ha compartido con sus miles de seguidores en las redes sociales.

Recientemente celebró que su hijo mayor Cristian fue admitido en cuatro universidades en los Estados Unidos.