La ex Miss Universo puertorriqueña DayanaraTorres reveló hoy que dentro de dos semanas iniciará un tratamiento de un año para el cáncer de piel que le fue diagnosticado recientemente.

En sus primeras declaraciones fuera de las redes sociales desde que anunció su condición, la también jurado de “Mira quién baila” ofreció detalles sobre su tratamiento y cómo fue el proceso de diagnóstico.

"(Es) una pequeña manchita que fue creciendo y hasta ahora que me la quitaron, (era) del tamaño de una peseta, más grande. El problema es que ignorantemente uno piensa que, pues, es un cáncer de piel, que me saquen el cantito, y no es así porque eso está corriendo por todo el cuerpo. Entonces, al encontrar que se había regado aquí (señalando sus caderas), quiere decir que se puede haber regado en otros órganos y otras partes del cuerpo", expresó durante el programa Despierta América (Univisión) poco antes de afligirse.

Mientras los animadores Alan Tacher y Karla Martínez le ofrecían apoyo, Torres abundó que en una primera intervención quirúrgica tuvo una herida de nueve puntos, y en una segunda cirugía, quedó con 77 puntos detrás de la pierna, desde la pantorrilla hasta más arriba del muslo.

Torres reiteró su agradecimiento por los mensajes de apoyo de sus seguidores.

“No termino de leerlos (mensajes recibidos). Son de lucha, de batalla, de que confíe en Dios, de que todo va a salir bien. Yo lo que espero es que próximamente me puedan decir que no está en mi cuerpo. Pero vamos a trabajar por el tratamiento que va a comenzar en dos semanas. No se me va a caer el pelo. No me voy a sentir súper mal, sí voy a estar un poco débil”, expresó durante el segmento en el que también estuvo acompañada por su compañero del jurado y bailarín Casper Smart.

Torres anunció el lunes a través de un vídeo en su cuenta de Instagram que fue diagnosticada con melanoma, un tipo de cáncer de piel que puede regarse a otros órganos, luego que se le removiera una mancha de una pierna que había ignorado durante años. El anuncio tomó por sorpresa a sus allegados y seguidores, pues hacía apenas unos meses, la Miss Universo 1993 había revelado sus planes de boda con el ejecutivo de Marvel Louis D'Esposito. Fue, precisamente, su prometido quien le insistió en que se atendiera la mancha.

“No va a ser ni quimio ni radio. Va a ser un tipo de radiación que es más localizada. Va a ser un año... Los doctores están confiados en que vamos a salir bien, que lo vamos a destruir y que vamos a estar bien”, añadió.

Torres reiteró su llamado a estar atentos a las señales de alerta que ella ignoró durante cerca de siete años. “Si a mi hijo le sale un puntito, yo salgo corriendo, pero como era a mí (no lo hice)… tenemos que cuidarnos. A veces suena egoísta pensar en uno”, dijo.

Al hacer el anuncio, la mamá de Cristian y Ryan, producto de su matrimonio con el cantante Marca Anthony, destacó que sus hijos, aunque preocupados, estaban bien. “Cada vez que me ven, me abrazan, me soban la cabeza. Ha sido fuerte, pero juntos, imagínate. Yo de todas he salido. De todas, todas salgo. Más fuerte que nunca”, afirmó a preguntas de Martínez.