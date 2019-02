Sentada en una silla de ruedas apareció esta noche Dayanara Torres para cumplir con su tarea como jueza en la quinta y última gala de la competencia de baile “Mira quién baila”, de la cadena Univision, afirmando que está segura de que va a lograr curarse del cáncer de piel que se le diagnosticó hace unas semanas en una pierna y para el cual ya ha tenido que realizarle dos intervenciones quirúrgicas.

La Miss Universe 1993 batalla contra el cáncer de la piel, razón por la que fue intervenida en la parte trasera de una pierna a la cual le tuvieron que tomar 77 puntos de sutura.

“Muchas gracias a todos por haber sido tan amables. Me siento tan querida, tan abrazada y le doy gracias al público por todas las oraciones -enviadas- quiero que sepan que estoy bien y que voy a estar bien”, afirmó la beldad boricua para luego seguir con su tarea como jueza del “reality” de Univision que ella ganó el año pasado representando al Hospital San Jorge de Niños, de San Juan.

La presentadora Chiquinquirá Delgado, quien catalogó a la boricua como una "guerrera", reveló que desde la tercera semana de la gala todos sabían sobre el proceso que enfrentaba Torres.

El viernes pasado en el programa “Despierta América”, Torres ofreció detalles sobre su proceso de recuperación.