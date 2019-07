La presentadora venezolana Desiree Ortiz, quien mantuvo una relación con Luis Miguel en 2017, reveló que cuando conoció al cantante, él no se encontraba en las mejores condiciones, pues estaba envuelto en problemas legales, económicos y de salud.

Desirée comentó en una entrevista que concedió al programa mexicano “Ventaneando”, de TV Azteca México, que su llegada a la vida del famoso cantante, fue el detonante para que el artista decidiera salir del hoyo en el que se encontraba.

"Definitivamente aparecí en su vida en un momento delicado, difícil. Estaba en una encrucijada en muchas cosas, emocionalmente, profesionalmente, pero yo siempre recuerdo ese momento con muchísimo positivismo porque justamente cuando yo llego a su vida como que toma las riendas nuevamente de todo y sale adelante, logra de alguna manera solucionar todas sus cuestiones, todos sus rollos momentáneos legales, las cosas que sabemos que sucedieron”, confesó Ortiz.

El resurgimiento del cantante se dio en 2018, cuando fue lanzada su autobiografía en la plataforma de streaming Netflix, y al lanzar un material discográfico con la ayuda de sus amigos Miguel Alemán y el empresario Carlos Bremer. El artista, también arregló sus problemas legales en Estados Unidos.

“Hubo un momento en que lo senté y le dije: 'Este misterio y que no se puede hablar de ti y no se puede decir que uno está contigo, lo lamento, no. Llámame millenial, llámame lo que tú quieras, pero ya es hora que la gente conozca al ser humano’. Además venía el tema de su serie: ‘Éste es el momento que la gente se enamore no del artista sino de la persona que hay en ti’”.

No obstante, en su relación, ella fue quien impregnó el toque divertido a la vida del artista: "Estoy muy agradecida con la vida porque sí siento que estuve en un momento muy importante y que de verdad le generé muchísima risa y muchísimo positivismo en un momento en el que él lo necesitaba”.

Asimismo, la conductora de televisión reveló a la emisión mexicana el verdadero motivo por el que dio por culminada la relación con el intérprete de “La incondicional”.

"Es un tipo maravilloso en todo sentido, pero sí siento que influyó (la diferencia de edad). Yo de repente sí necesitaba… otra dinámica en mi vida. Él es una persona con muchísimo carácter, yo también, pero tenemos vidas diferentes, estilos de vidas distintos”, añadió la expareja sentimental de Luis Miguel.