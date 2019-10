Eiza González fue una de las celebridades que asistió al Halloween que organizó Casamigos, marca de tequila cofundada en 2013 por George Clooney, Rande Gerber y Mike Meldman, en Berverly Hills, en Los Ángeles, California.

Y para tal ocasión, la actriz mexicana optó por disfrazarse de uno de los personajes de Disney, que actualmente gozan de mucha popularidad: Maléfica, papel que en la cinta es interpretado por Angelina Jolie.

Fue mediante algunas historias que compartió en su cuenta de Instagram que la actriz se puede ver enfundada en la piel de una de las villanas más famosas del momento.

Asímismo, la usuaria @chicapicosa publicó un vídeo en donde aparece González abriendo las imponentes alas de su disfraz, y luciendo una espectacular sonrisa.

La actriz acudió a la fiesta acompañada de su amiga Arielle Vandenberg, quien se disfrazó del cantante Justin Bieber.

Otros de los famosos que asistieron a la celebración de Halloween fueron Heidi Klum, Kelly Osbourne, Lele Pons, además de Jessica Biel, Justin Timberlake y Demi Lovato, quien también lució espectacular en su traje de María Antonieta.

Eiza González actualmente radica en Estados Unidos, y uno de sus objetivos es trascender en el mercado internacional y romper con los estereotipos que aún existen en la industria cinematográfica.

“Disfruto hacer ese tipo de personajes, me gusta entrenar para ellos, pero sé que estoy estereotipada en este tipo de personaje ‘sexy’ constantemente. Puedo ser suave, puedo hacer personajes suaves ¡y hacer comedia! pero esos son lados de mi que la gente usualmente no ve”, comentó Eiza a la revista Who What Wear.

También la actriz ha confesado que para poder ser considerada para realizar un papel de cine, ha tenido que someterse a pruebas de ADN, "para demostrar que tiene al menos 2% de una etnia u otra, o de lo contrario no se le permitirá hacer una audición para un determinado papel”.