Su voz resulta imparable en defensa de los latinos, de la equidad e igualdad de las minorías en Estados Unidos. No se cansa de repetirlo y lo pronuncia en cada oportunidad que se le presenta, ya sea desde un proyecto unipersonal, entrevistas, redes sociales o cualquier plataforma. Es así como el actor colombiano John Leguizamo asume su responsabilidad social, la que él nombra como “su lucha diaria contra la exclusión de los latinos en Estados Unidos”.

En su misión por ampliar y extender esa voz unificadora, el actor recordado por sus roles en las películas “To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar” y “The Pest”, participa en diferentes proyectos que pretenden darle visibilidad y reconocer la comunidad latina. Es por ello que el actor abraza cada proyecto dirigido a los hispanos con una nueva oportunidad de educar y de reconocer las aportaciones de los hispanos.

“Siempre he sentido esa responsabilidad de expresar lo que sentimos y de dejar saber cuán valiosos somos. Desde la perspectiva de los latinos hay que ampliar nuestras voces. Siempre he dicho que si los latinos se educan y se empoderan pueden tener mayor poder y restar la invisibilidad que experimentan los latinos en Estados Unidos. El grupo de mayor presencia en esta nación son los latinos. Hay que tener presencia en todos los foros”, reveló el actor en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Uno de los proyectos que vio con el potencial de dar a conocer la cultura latina fue la producción unipersonal “Latin History for Morons”, que el actor estrenó en el 2018 en Nueva York y además es parte de la plataforma de contenidos Netflix.

Leguizano realiza una gira del espectáculo de 90 minutos que explora la historia de la cultura latina, en varios estados y ciudades de la nación americana.

El actor contó a este medio que una de las motivaciones para realizar y escribir el proyecto que le ha abierto un sinnúmero de puertas, fue su hijo Lucas.

Según narró, en el colegio su hijo era víctima de burlas y discrimen por su herencia latina, como le sucede a muchos niños. Por eso decidió instruir a su prole sobre las aportaciones y las contribuciones de los hispanos en la historia estadounidense a su vez que se apoderaba de un tema de relevancia y de educación para otros.

“No solo quise enseñarle a mi hijo sino que al estudiar la historia descubrí que los latinos han contribuido más que otros grupos en Estados Unidos. Eso me empoderó a tal extremo que ahora me siento con un orgullo latino inmenso. Estoy seguro que nosotros podemos seguir aportando y trabajando más no solo en Estados Unidos, sino en el mundo”, explicó el actor que ha recibido críticas tanto positivas como negativas por el monólogo. Las observaciones negativas las ha tomado como críticas constructivas para mejorar dentro de su faceta como escritor.

“Con mi proyecto vi cosas cambiar en New York. Por ejemplo un grupo de morenos se sentaron en un colegio y no dejaron que los profesoresentraran hasta que no incluyeran historia latina en sus clases. Me escriben cartas y mesajes bien bonitos. He llegado a sitios que no pensé y sé que falta mucho por hacer”, afirmó el actor.

Valida su esfuerzo

Leguizamo se integró a la nueva campaña promocional que Pepsi lanza hoy al mercado. El dramaturgo es parte de los artistas hispanos que forman parte del nuevo comercial de la bebida gaseosa y que promueve el talento y las virtudes de los latinos.

“Pepsi lo que hace es que me integra en una propuesta dirigida a lo que significa como persona que no debes dejar de perseguir tus sueños, las maravillas de soñar y de mi lucha diaria contra Hollywood y contra la exclusión de los latinos. Siempre he estado trabajando para que los latinos seamos incluidos en las películas y en televisión. Pepsi está haciendo lo mismo incluyendo a artistas la tinos y haciendo comerciales sobre lo qué somos y que la solución es alejarse de lo negativo y ser positivo. Ver las virtudes que tenemos y reconocer el talento”, mencionó el artista nacido en Colombia y padre de dos hijos Lucas y Allegra.

Durante la transmisión televisiva esta noche de los premios Billboard Latinos por Telemundo, se estrenará el anuncio televisivo protagonizado por Leguizamo.

El comercial presenta un día del actor superando obstáculos en su camino. El anuncio televisivo resalta su personalidad e invita a otros a desafiar los obstáculos para alcanzar sus sueños. Pepsi también dará vida a una serie exclusiva de conciertos de música latina a través de Billboard en vivo. La serie de conciertos celebrará la música latina y brindará a los fanáticos la oportunidad única de ver artistas en vivo Los Ángeles, Miami y Nueva York.

“Me emocioné cuando Pepsi se me acercó para protagonizar su nuevo comercial. Especialmente me encanta el mensaje que estamos enviando a nuestros fanáticos a través del spot ... que es sin importar qué tipo de obstáculo o duda se te presente, si te mantienes en tu pasión y escuchas tu propia voz, Puedes dar un paso más cerca de vivir tus sueños”, sostuvo.