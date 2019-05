El locutor Néstor Galán, mejor conocido como el “Búho Loco”, celebra 40 años en las ondas radiales sin ser chabacano, vulgar, loco, ni recurrir al humor.

En su caso no ha tenido que requerir de ello para ganar al público salsero que lo sigue por décadas. Su personalidad, la manera en que narra la historia de la salsa y su afición por el género han sido suficientes para conservar el cariño de sus seguidores, al menos así él resume el respaldo de los radioescuchas a través del tiempo.

“No soy chabacano, ni gracioso, pero caigo bien. Lo de loco fue buscando un adjetivo que fuera con la palabra Búho, ya que al salir del turno de la madrugada e ir al de día necesitaba algo que justificará el nombre de búho. La gente en la calle me dice ‘tú no tienes nada de loco’ y es así. No soy loco”, soltó de inmediato la personalidad radial que lleva 35 años en la emisora Z93 (FM), transmitiendo programación dirigida a los salseros de la mata que siempre encuentra la clave en la radio.

Galán inició en la radio en el 1979 en una emisora AM y luego entró a la estación salsera como operador técnico. En ese puesto estuvo por varios años y gracias a los eventos playeros que la emisora radial realizaba en los veranos en la década de los 80 tuvo la oportunidad de subir por primera vez a una tarima para animar una actividad. Su incursión en la animación en vivo fue en el 1983.

“Fue un evento de playa de los que hacía la emisora. Fui como fanático y para ayudar en lo que fuera. Era técnico operador en ese tiempo. A las 3:00 p.m. todos los locutores se fueron y no había ningún animador en tarima. Fue entonces que agarré el micrófono y presenté a los artistas y el público reaccionó súper. A todo el mundo le gustó. Al otro día le dijeron al dueño de la emisora que el chamaquito de las madrugadas salvó la tarde y me probaron como locutor de las madrugadas y le gusté”, narró el veterano de las ondas radiales que luego pasó al turno de día que mantiene en la actualidad.

El director de programación tiene el turno de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en la cabina radial de la emisora de frecuencia FM que goza de gran audiencia según las recientes encuestas.

“La satisfacción de trabajar en este medio es mi gran pasión. Poder trabajar con mi música favorita y trabajar mientras interactúas con la gente es lo mejor de este trabajo. Ahora nos escuchan en todas partes del mundo gracias a la era digital y en mi caso desde el 2013, ante la muerte de Pedro Arroyo me convertí en el director de programación. Soy afortunado de ser parte de la radio de este país”, añadió el locutor.

Para celebrar sus cuatro décadas en la radio al ritmo de la clave salsera el locutor regresa con la cita en altamar para los cocolos de la mata. La quinta edición del denominado “Crucero de la Salsa del Búho loco y sus amigos” zarpará el 17 de noviembre con un banquete musical para los amantes de la rumba y la salsa gorda.

Los cantantes Charlie Aponte, Andy Montañez, Maelo Ruiz, Herman Olivera y la exponente Choco Orta serán los protagonistas la travesía de siete días en el barco Freedom of the Seas. Los artistas estarán acompañados de la orquesta de Sammy García.

“Este crucero es una tradición para los amantes de la salsa y para los artistas. Desde que uno se monta la pasa también en medio de las actividades y la rumba que hasta los cantantes te dicen que quieren volver. Este año, regresan dos grandes Andy Montañez y Charlie Aponte, ambos exintegrantes de El Gran Combo de Puerto Rico. Además, es la primera vez que va a estar Choco Orta así que la rumba y el party en el mar va a estar asegurado”, afirmó Galán sobre el crucero que reserva cientos de camarotes para los salseros.