El actor Will Smith y su esposa, la también actriz Jada Pinkett, vuelven a estar en el ojo del huracán luego de que el cantante afroamericano August Alsina alegara en una entrevista que mantuvo un romance con la artista.

El dato que ha resultado más sorprendente para muchos es que, supuestamente, esta relación se dio con la “bendición”, del propio Smith. Durante una entrevista con la conductora Angela Yee del programa “Breakfast Club”, el cantante -quien se encuentra promocionando su nuevo álbum- aseguró (a partir del minuto 17) que mantuvo un “affair” con la actriz, luego de haberla conocido a través de su propio hijo, Jaden. Hace un año, al cuestionarle sobre una posible relación entre ambos, el intérprete de R&B lo había negado, pero en esta ocasión decidió hablar.

“La verdad es que me senté con Will y tuve una conversación en relación a la transición de su matrimonio a una relación de compañeros (abierta)... él me dio su bendición”, ha asegurado el rapero, de 27 años, que insiste en que él y la intérprete, de 48 años, fueron presentados en 2015 y desde entonces se unieron, llegaron a ir juntos de vacaciones en familia a Hawái y acudieron juntos a galas de premios.

Alsina dijo que se entregó completamente a la relación y que verdaderamente llegó a enamorarse de Jada, por lo que romper con ella fue “una de las cosas más duras que he enfrentado en mi vida”.

“Me entregué totalmente a esa relación durante años de mi vida, y realmente la amo y siento mucho amor por ella. Me dediqué a ello, me entregué por completo, hasta el punto de que podría morirme ahora y estar tranquilo porque he sentido ese amor de verdad por alguien”, indicó Alsina, toda vez que dijo que quiso contar su verdad, aunque “puede ser difícil de entender para algunas personas”.

Dijo que con sus declaraciones no desea causar problemas ni drama, y que decidió hablar porque “hay muchas personas que están mirándome de reojo y cuestionándome”. “He perdido dinero, amistades, relaciones y creo que es porque la gente no siempre ha sabido la verdad sobre mí. Pero nunca he hecho nada malo. Amo a esas personas (la familia Smith) literalmente como a mi familia. No tengo nada malo que decir sobre ellos. Son personas hermosas”, afirmó Alsina, que en 2019 -cuando iniciaron los rumores de romance con la esposa de Smith- lanzó la canción “Nunya” en la que hacía referencia al desamor con una mujer llamada Koren, el segundo nombre de Jada Pinkett Smith.

El representante de la actriz, sin embargo, catalogó las expresiones del cantante como falsas. “Absolutamente nada de eso es cierto”, indicó al medio Page Six.

Las declaraciones de Alsina han levantado dudas sobre la estabilidad del matrimonio Smith-Pinkett, uno de los más sólidos en Hollywood. Esta nueva controversia llega a solo días de que la familia se enfrascara en una polémica con el influencer, Shane Dawson, luego de que resurgiera un vídeo de YouTube en el que éste hacía ver que se tocaba mirando una imagen de Willow Smith, la hija menor del matrimonio Smith, cuando ésta tenía 11 años.