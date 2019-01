Tremenda sorpresa se llevó la ex Miss Universo Denise Quiñones cuando mientras ensayaba para su próxima obra de teatro se encontró con Lin-Manuel Miranda en el teatro.

El actor y dramaturgo puertorriqueño explicó: “Bueno, mira estas son las cosas que pueden pasar en Bellas Artes. That two rehearsals can crash with each other (dos ensayos pueden coincidir)”.

Miranda invitó al público a ver “La divina prostituta”, de Denise. Mientras, ella exhortó a sus seguidores a ver “Hamilton”.

Ambos actores habían compartido previamente en el especial de televisión sobre Miranda que transmitió recientemente Telemundo.

En su monólogo “La divina prostituta”, la beldad boricua interpreta a Rosa, una trabajadora sexual. La obra se presentará desde el 25 de enero en el Centro de Bellas Artes de Santurce.