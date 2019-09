Dar vida a los testimonios reales de las pacientes y sobrevivientes de cáncer de seno, lo qué enfrentan, sus vicisitudes y el deseo de vivir fue el reto que desde octubre del año pasado asumieron los comunicadores Normando Valentín, Saudy Rivera, Milly Méndez, Yizette Cifredo y Sonia Valentín con el proyecto teatral “Soy más que un par de tetas”.

El primer encuentro que tuvieron los comunicadores con la narración de monólogos teatrales, escritos por César Paredes fue un despertar de emociones que develó cómo el cáncer los ha tocado, desde la cercanía de un familiar hasta un compañero de trabajo.

La primera lectura del libreto provocó llanto entre todas las figuras de la televisión que se preparan para escenificar la obra teatral a beneficio de la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico (SACCPR). Del 3 al 13 de octubre, el elenco se adueñará del Teatro Tapia del Viejo San Juan, bajo la dirección de Lynnette Salas.

Asumir la responsabilidad de subir al escenario, ya sea por primera vez o no, se convirtió para cada personalidad en un compromiso de conciencia, de promover la detección temprana como herramienta eficaz para luchar contra la condición y a su vez celebrar la vida.

“En ese día (primera lectura) lloramos todos. Inevitable no emocionarme. Mi personaje es el de un hombre que le diagnostican cáncer de tetilla. Pero en mi caso me toca por la cercanía de Keylla (Hernández). Tuve la oportunidad de consultarle a ella sobre el proyecto, ya que cuando se dio la llamada de Julio Núñez en octubre, ella estaba viva y pude decirle por mensaje de texto y demás. Ella me dijo: ‘déjese de changuería y meta mano que lo puedes hacer’. Así que para mí es más difícil por el significado emocional y porque me identifico con el personaje por unas cosas familiares que trastocan la fibra y patean, pero no puedo revelar toda la obra”, reveló hoy el hombre ancla de Noticentro de Wapa TV, durante la conferencia de prensa celebrada en el Teatro Tapia en el Viejo San Juan.

A excepción de Sonia Valentín, quien posee vasta experiencia actoral, el resto de los comunicadores se aprestan a abordar por primera vez el género de monólogos en el teatro.

El hombre ancla al igual que la periodista Méndez confesaron estar “mega nerviosos”. En el caso del Valentín, aunque rompió el hielo en el teatro con la producción “Titantos” subrayó que la experiencia es distinta porque esta vez debe aprenderse líneas y memorizar.

“Es un reto grande. Esto es teatro. Hice ‘Titantos’ y lo disfruté mucho, pero la diferencia con este proyecto es que era leyendo. Fue una experiencia increíble. Aquí es memory power y confieso que estoy bien nervioso y culitrinco. Pero estoy confiado de que se trata de un reto de amor y de llevar ese mensaje de celebración de vida”, explicó el reportero de Wapa TV.

La periodista Milly Méndez, quien personificará a una oncóloga, señaló que además de los nervios que siente por ser su primer un proyecto actoral, trabaja a su vez en la proyección escénica de hacer creíble su personaje. En su caso, la invitación a formar parte del elenco de la obra le permitió reflexionar sobre el cuidado preventivo que cada mujer debe tener con su salud.

“Como periodista es una faceta nueva. Lo importante es crear conciencia sobre la educación y la prevención. A veces uno está todo el tiempo preocupándose y cuidando a la familia, los hijos, la pareja y uno no se chequea. La pregunta es ¿quién cuida de nosotras?.La respuesta es que tenemos que ser nosotras mismas las que nos cuidemos”, expresó la reportera.

La obra entrelaza los distintos monólogos de los personajes de “Amparo”, “Jazmín”, “Ilusión”, “Margarita” y “Jesús”.

A la presentadora del programa Dando Candela de Telemundo, Saudy Rivera le tocó el personaje de “Jazmín”, una sobreviviente de cáncer abiertamente lesbiana que no solo enfrenta la condición, sino que debe batallar contra los estigmas de la sociedad.

“Jazmín es lesbiana. El personaje es ben especial porque muchas personas se van a poder identificar no por ser lesbiana, sino por la fortaleza en que se desarrolla su historia es impresionante. Viene con muchos complejos y luego tiene un giro interesante que hace que la gente se identifique con el personaje”, mencionó Rivera.

Durante el encuentro con los medios, la principal oficial ejecutivo de la Sociedad Americana del Cáncer, Lilliam Santos detalló que un promedio de 444 mujeres enfrentan anualmente el diagnóstico de cáncer de seno en la isla. Para ayudar en la prevención, detección temprana y la realización de las pruebas de discernimiento, la fundación realizará en el mes de octubre 40 marchas benéficas en los diferentes municipios.