Tras la muerte de José José, ocurrida el pasado 28 de septiembre, muchas revelaciones en torno a la vida y carrera del cantante han salido a luz, principalmente por las declaraciones que sus hijos han dado a diferentes medios y esta vez no fue la excepción.

Resulta que José Joel, hijo mayor del “Príncipe de la Canción”, fue entrevistado en el programa de radio mexicano “Hoy con Mariano”, en donde hizo fuertes declaraciones sobre lo que pudo haber vivido su padre en Miami.

“Él llega con una situación muy seria donde dice: ‘Me están envenenando, me están dando estas pastillas que me están quitando músculo, ya no quiero estar, ya no quiero ir...’ Se va a Nutrición, le hacen estudios y le detectan el cáncer de páncreas”, confesó José Joel.

Además de señalar que siguen en busca de los verdaderos motivos de la muerte de su padre, pues el actor señaló que lo único que pide es que se haga justicia y que él y su hermana Marysol desean saber a detalle sobre la enfermedad que padeció José José.

"Queremos una justicia personal... porque esta niña (Sarita) le decía: 'ya nadie quiere saber de ti, ni Pepe ni Marysol te hablan, tus amigos... ¿cuáles?, la prensa ya ni te voltea a ver'... Era algo como: 'ya muérete', ésa era la intención", detalló el hijo que José José tuvo con Anel Noreña.

Incluso, Joel también hizo acusaciones en contra Yimmy Ortiz, esposo de Sarita Sosa, al señalar que tiene antecedentes penales.