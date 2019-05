Por su programa de televisión, "The Ellen DeGeneres Show", han pasado cientos de celebridades. En el set de televisión ella es la que pregunta, la que indaga, la que siempre quiere saber más.

Pero en esta oportunidad le tocó a Ellen DeGeneres estar del otro lado. Durante la entrevista con David Letterman, en el nuevo espacio de Netflix "My Next Guest Needs No Introduction", la comediante, de 61 años de edad, reveló uno de los capítulos más oscuros de su vida: fue abusada por su padrastro cuando era una adolescente.

En el programa, la conductora contó que su madre se casó con un "hombre muy malo" cuando ella era muy joven.

Refirió DeGeneres que a su madre le diagnosticaron cáncer de mama y su padrastro le tocaba los senos con el pretexto de controlarla para detectar bultos.

"Cuando ella estaba fuera de la ciudad, él me dijo que me había notado un bulto en el pecho y que necesitaba tocarme el pecho, que no quería enfadarme pero que necesitaba tocármelo. Como yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que mi pecho era diferente y... En cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocármelo y luego lo intentó otra vez, y otra".

Además de tocarla de forma indebida, la presentadora detalló otro suceso en el que tuvo que huir de él, porque de lo contrario le habría hecho algo peor.

"Él intentó derribar mi puerta, pateé la ventana y corrí porque sabía de que iba a algo más. No quería decírselo a mi madre porque la estaba protegiendo y sabía que eso arruinaría su felicidad", recordó la conductora.