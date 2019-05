Hace unos días, el programa “Suelta la sopa” de Telemundo, publicó un vídeo en el que se podía observar a Alejandra Guzmán y al modelo, Christian Estrada, saliendo juntos de uno de los ensayos de la cantante mexicana, lo que llamó la atención debido a que este joven fue novio de Frida Sofía, la hija de la rockera. La situación desató decenas de comentarios y cuestionamientos en las redes sociales y medios de comunicación.

Ahora, el también actor rompió el silencio y a través de su cuenta de Instagram publicó un comunicado en el aclaró esta situación.

“No tuve, ni tengo, ni tendré ninguna relación personal con la señora Alejandra Guzmán”, así inicia su mensaje. “Sobre la señora Guzmán sólo puedo decir mi experiencia con las pocas veces que la he visto, tiene mi admiración y respeto, como madre, persona y como profesional”, continuó.

Aunque en este escrito Christian no menciona el nombre de Frida Sofía, sí hace clara referencia a la joven e incluso le dedica unas palabras de agradecimiento.

“Sobre su hija (Frida Sofía), mi eterno cariño y gratitud por los excelentes momentos, de los malos no me acuerdo”, señala Estrada, quien mantuvo una relación sentimental con la hija de Alejandra Guzmán hasta el pasado mes de febrero. As+i lo confirmó la joven en una entrevista.

Para finalizar, el modelo explicó que si últimamente se le ha visto junto a la cantante es por que sus hermanos trabajan para el equipo de “La Guzmán”, por lo que pregunta: “¿A quién no le gusta estar cerca de un equipo tan exitoso?”

“Esta fama no la quiero, no la busco y no es mía. Agradezco el interés de entrevistarme pero no tengo nada más que compartirles”, finaliza el mensaje de Christian Estrada.

Recientemente, Frida Sofía había hecho una serie de declaraciones en su cuenta de Instagram señalando que Alejandra Guzmán no fue buena mamá, que siempre estuvo alejada de ella. Mientras que la cantante señaló al programa Ventaneando (Televisión Azteca, México), que ella esperaba que su hija pronto le llamara para hablar, pues la ama sobre todas las cosas.