Como si se tratara de una escena de la exitosa saga "Back to the Future", los actores Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson y Thomas Wilson tuvieron un reencuentro durante el fin de semana que no solo hizo recordar viejos tiempos a los artistas, sino también a los fans que no dejaron de elogiarlos.

Los actores posaron muy sonrientes para la cámara y compartieron la fotografía en sus respectivas cuentas de Instagram, donde han tenido miles de me gusta.

En la imagen aparecen abrazados Michael J. Fox, Thomas Wilson, Christopher Lloyd y Lea Thompson.

El histórico reencuentro fue posible gracias a la Fan Expo Boston, que se realizó el pasado fin de semana, a la que fueron convocados los cuatro actores, que saltaron a la fama en la década de los 80 con "Back to the Future", que marcó un hito en la historia del cine.

Y a más 33 años de que se estrenara la primera entrega de la saga, los fans no olvidan los intrépidos viajes del Doc Emmett Brown (Lloyd) y de Marty McFly (Fox) al futuro.

Lea Thompson,quien dio vida a la dulce Lorraine McFly, mamá de Marty, no podía faltar a la cita, tampoco el antagonsita Biff Tannen, que fue interpretado por el actor Thomas Wilson.

Los actores estuvieron hablado de su ya mítica participación en la trilogía que sigue presente en varias generaciones, incluso en las más jóvenes.

A pesar de que la primera parte salió en 1985, jóvenes de al menos 20 años disfrutaron de la presencia del elenco, y algunos estaban entusiasmados con adquirir artículos de la franquicia, otros portaban chaquetas, similares a la que usó Marty en las películas.

La emoción no solo fue para los fans, también para el elenco, que no tardó en compartir su reencuentro en las redes sociales.

"De regreso al 2018, hasta Biff lo logró", publicó Michael J. Fox, protagonista de la saga.





“Esto fue especial”, aseguró Lloyd.“Cuatro viejos amigos regresan del futuro”, posteó Thompson.

Para Wilson fue sorprendente: "Wow! Esto acaba de pasar”, posteó en su cuenta de Instagram.



La primera entrega de "Back to the Future" se estrenó en 1985, la segunda en 1989, y la tercera parte salió en 1990.



Aunque la historia tiene más de tres décadas, los actores están más presentes que nunca.