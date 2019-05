Muy pocas veces, Miguel Bosé recurre a sus redes sociales para compartir fotografías de sus hijos; sin embargo, hace una semana el cantante español acudió junto a sus pequeños a la premier de la película “Godzilla: King of the Monsters”, celebrada en Los Ángeles, y no sólo se dejó fotografíar con ellos, también presumió en su Instagram este momento tan especial.

Pero al parecer, eso no le hizo mucha gracia a su expareja, Nacho Palau, quien se molestó por lo que hizo el intérprete con dos de sus hijos: Tadeo y Diego, a quienes paseó por la alfombra roja de la presentación de esta película, en falda, con camisa blanca y lentes oscuros.

Palau concedió una entrevista al diario español El País y señaló: “No me ha gustado nada. Me da mucha pena ver a los enanos así, ver así a los tres, pero Miguel está acostumbrado, los chicos no”.

Aunque Nacho dijo que sería prudente en sus declaraciones, pues no quiere entorpecer la demanda que interpuso contra Miguel Bosé, en la que pelea la custodia compartida de sus cuatro hijos, así como una indemnización económica por los 26 años que vivió junto al cantante.

“No quiero hacerle daño a nadie, ni pretendo levantar un circo con este tema tan serio porque no lo he hecho en mi vida. Solo quiero reivindicar mi situación que, cuando llega a un punto, ya todo me da igual”, recalcó Palau.

Aquella noche de la gala de “Godzilla: King of the Monsters” fue la primera vez que Miguel Bosé mostró a sus hijos en un evento público, algo que no le pareció correcto a Palau, quien manifestó su desacuerdo, argumentando que es innecesaria la exposición a la que fueron sometidos los pequeños.

Palau, un escultor que convivió junto a Bosé durante 26 años, se considera padre de los gemelos Diego y Tadeo, que tuvo su expareja mediante gestación subrogada. Los niños se criaron como hermanos junto a Ivo y Telmo, también gemelos e hijos de Palau, traídos al mundo a través de gestación subrogada.