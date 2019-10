El actor y cantante puertorriqueño, Víctor Mojica, falleció el pasado jueves, 17 de octubre, en Estados Unidos, informó el Colegio de Actores de Puerto Rico en un comunicado de prensa.

Mojica, quien nació el 31 de julio de 1933, se destacó como actor de cine, televisión y teatro, en momentos donde los actores latinos no tenían mucho taller fuera del país. Vic Mohica, como se dio a conocer, se destacó en películas de Hollywood como “Gulliver Travels”, “King of Kings”, “Showdown”, “55 Days a to Peking”, “Harbor Lights”, “The Final Countdown”, “Johnny Forecloud”, “The Hillside Strangler” y “Ghost Dance”, “Lawrence of Arabia”, “Bound by Honor”, “Blackbelt” y “Diplomatic Immunity”.

En el cine latino trabajó en las películas “La fiebre del deseo”, “Operación tiburón” y “Carnaval en Puerto Rico”.

Su paso por la televisión local, incluyó un personaje destacado en la telenovela María Eugenia, protagonizada por Marilyn Pupo. También grabó un álbum acompañado de la orquesta Panamericana de Lito Peña.

Vic, quien dominaba los idiomas inglés, francés y portugués, trabajó en series de televisión norteamericana como “Barnaby Jones”, “Hulk, “Las calles de San Francisco”, “General Hospital”, “Days of Our Lifes”, “Airwolf y “Hill Street Blues”.

Otro de sus trabajos fue la puesta en escena del musical "West Side Story" en Broadway.

Previo al su participación en el teatro y el cine en Estados Unidos, Mojica comenzó a actuar a los 14 años en las comedias de Ramón Ortiz del Rivero "Diplo"y fue campeón nacional de lucha libre. También fue vocalista de orquestas y cantó en el Hotel Caribe Hilton, El Flamboyán y La Concha.