El chismólogo Carlos Porrata Doria, mejor conocido como Charlie Too Much, falleció el pasado domingo, confirmó el licenciado Emilio Cancio en entrevista con un programa de televisión.

Su amigo aseguró anoche a Dando Candela que "murió en paz y en la gloria de Dios".

"Él estuvo cuatro días en sala de emergencia en el hospital Pavía de Santurce por una cuestión de un fallo respiratorio, de ahí estuvo cuatro días en intensivo, y después lo pasaron a una habitación, donde estuvo una semana", contó Cancio.

Hace más de 30 años fue diagnosticado como portador del virus VIH, a lo que Cancio indicó que "él se mantuvo medicado... siempre se mantuvo, y créeme que batalló y se mantuvo en forma". Después de su diagnóstico, el chismólogo se concentró en su salud y llegó a confesar que había dejado todos los vicios de la calle.

Al momento, no se han dado detalles de sus honras fúnebres.

El chismólogo se dio a conocer en la pantalla chica a través de “El Show del Mediodía” del fenecido Luis Vigoreaux, padre. Previo a ello hizo radio con Vigoreaux. A diferencia de otros personajes de chismes en la televisión Porrata Doria hablaba de muchos parte del formato de humor que tenía en sus segmentos. De hecho, al revelar algunos explotaba en risas.

Además de los diferentes segmentos que tuvo en el programa de mediodía, trabajó con el productor Héctor Marcano y tuvo la oportunidad de tener su propio espacio televisivo en la década del 90 en el Canal 13. En sus diferentes segmentos televisivos pudo entrevistar a varias figuras artísticas.

En 1990 tuvo un intento de suicidio según reveló en varias entrevistas, pero su conversión al cristianismo le permitió salir del estado depresivo en el que se encontraba.

“Fue un tipo que luchó contra sus propios demonios todos los días”

El productor Marcano trabajó por muchos años con el chismólogo en radio y televisión. Fue su jefe y aseguró que no solo conoció el personaje que narraba chismes, sino también pudo descubrir quién era Porrata Doria.

“Tuvimos una relación de muchos años. Fue un tipo que luchó contra sus propios demonios todos los días, pero nunca tuvo la intención de hacer daño. Su lucha era que en muchas ocasiones no quería seguir con el personaje, pero a la vez buscaba reconocimiento y la admiración que conseguía con el personaje. Tenía montones de problemas y tenía muchas altas y bajas. Mi relación como patrono no solo me permitió conocer a Charlie sino a Carlos. Le decía tienes que buscar ayuda porque nos vas a meter en grandes problemas legales. A veces le decía en plena reunión que quería hablar con Carlos no con Charlie, uno de momento no sabía con quién hablaba”, reveló el productor radicado en Orlando.

Marcano se refiere a que la mayoría de los chismes o informaciones que daba el fenecido chismólogo eran falsos y aunque en la industria del entretenimiento era altamente conocido por ello, el productor y los programas se vieron afectados por sus declaraciones en muchas ocasiones.

“La primera vez que supe de Charlie fue cuando me dijeron que había un tipo diciendo un chisme mío en el canal 18 y que me consta que era totalmente falso. Lo llamé y él pensaba que le iba a reprochar. Él me dijo al escucharme que en efecto sus chismes eran falsos. Fuera de eso su estilo era único dentro de lo que hacía. Comenzamos en Cadena Radio Puerto Rico y luego en televisión en un segmento de entretenimiento que tuviera temas punzantes. Como sus chismes eran inventados esto nos empezó a dar problemas porque en cada esquina hay un abogado y uno como patrono debe tomar en consideración todos estos asuntos. Fue ahí que tuve que despedirlo”, narró Marcano.

El empresario reconoció que fue un luchador incansable contra su enfermedad, valiente y osado en su estilo al mostrarse como una figura abiertamente homosexual en la televisión local.

Raymond Arrieta, también recordó su trabajo con el comentarista de chismes. Su personaje "Florencio" fue inspirado en el chismólogo.

"El personaje de Florencio fue sacado de Charlie Too Much. Él siempre lo recibió con buenas críticas, nunca le molestó que lo imitara, tanto así que fue a mi programa y juntos hicimos la comedia. Él se lo gozo muchísimo y nunca se le olvidó ese momento", dijo.