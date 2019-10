Felicity Huffman se reportó en una prisión federal en California para cumplir una sentencia de dos semanas en el escándalo de admisiones universitarias, dijo un representante de la actriz.

La Institución Federal Correccional en Dublin es una prisión de baja seguridad para mujeres en el área de San Francisco.

Un juez federal en Boston sentenció a Huffman el mes pasado a 14 días en prisión, una multa de $30,000, 250 horas de servicio comunitario y un año de libertad condicional.

La estrella de "Desperate Housewives" se declaró culpable en mayo de fraude y asociación ilícita por pagar a un consultor de admisiones $15,000 para que corrigiera las respuestas en la prueba de aptitud académica SAT de su hija.

En un comunicado emitido el martes por el representante de Huffman, dice que la actriz "está preparada para cumplir el término de encarcelamiento ordenado por la jueza Talwani como parte del castigo que ésta impuso por las acciones de la señora Huffman".

La intérprete, de 56 años y nominada al Óscar en 2006, no pudo aguantar las lágrimas mientras se disculpaba por haber pagado $15.000 a una organización benéfica falsa, con el fin de alterar los resultados del examen de admisión a la universidad de su hija Sophia.

"Lo siento profundamente por los estudiantes, los padres y las universidades que han resultado afectadas por mis acciones. Me disculpo con mis hijas Sophia y Georgia, y con mi marido Will (el actor William H. Macy). Los he traicionado", afirmó.

Huffman fue la primera condenada por su papel en la millonaria red de sobornos universitarios por parte de familias adineradas que destapó el pasado marzo el Departamento de Justicia de EE.UU. y que afecta a 51 personas.

Otra de los acusados es la actriz Lori Loughlin, conocida por su papel en la serie "Full House" y que, al contrario que Huffman, se ha declarado no culpable.

Loughlin y su marido presuntamente aceptaron pagar sobornos de $500,000 a cambio de que sus dos hijas fueran aceptadas en el equipo de remo de la Universidad del Sur de California, a pesar de que no practicaban ese deporte, para así facilitar su admisión.

La red de sobornos atrajo un total de $25 millones, y los fiscales la consideran la mayor estafa de admisión universitaria descubierta en la historia de EE.UU.