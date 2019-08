El actor Ferdinando Valencia compartió un vídeo a través de su canal de YouTube, en el que reveló los duros momentos que vivió justo dos días antes de la muerte de su hijo Dante.

Valencia, entre lágrimas y visiblemente devastado, detalló que tuvo que firmar un documento en el que permitía que amputaran a su bebé.

“Este está siendo otro día muy difícil para nosotros, hace un momento tuvimos Brenda (su pareja) y yo que firmar un documento que autoriza a que amputaran a nuestro bebé”, informaba el actor de telenovelas.

Ferdinando nunca perdió la fe y mantenía la esperanza de que todo el dolor que estaba sintiendo tenía un propósito en la vida y que no sería en vano.

“Nos negamos a pensar que todo esto sea en vano, queremos pensar que hay un propósito detrás de todo esto. Tal vez nos toca a nosotros en la vida inspirar a gente como ustedes, a que sea cual sea el problema por el que están pasando se mantengan fuertes y mantengan lo que sean sus intenciones, lo que sea su palabra, lo que sea que hagan en la vida lo mantengan siempre por delante haciendo, diciendo, pensando y creyendo en el nombre de Dios”, confesó.

Asimismo, expresó en el clip: “A pesar de las malas noticias nos mantenemos con fe y en el nombre de Dios. No nos cansamos de humillarnos ante Dios y de decirle que en sus manos está nuestro destino, por favor no pedimos nada que no sean sus oraciones, por favor no nos dejen solos, por favor recen por nuestro hijo Dante”, contaba el actor.

“Por favor [Dios] déjanos estar ya con bien, con paz, demuéstrale al mundo que en tu nombre suceden los milagros”, expresó en su vídeo Valencia, quien compartió alguno de los bellos momentos que vivió al lado de su hijo. Uno de ellos, fue la sesión fotográfica que le realizaron a sus bebés, Dante y Tadeo.

“Dos días después nuestro guerrero partió al cielo. Adiós Dante, te vamos a extrañar”, concluyó el clip del actor.

Recordemos que el pequeño Dante, uno de los mellizos de Ferdinando y Brenda, murió luego de haber luchando contra la meningitis que le desencadenó hidrocefalia, un derrame cerebral y una neumonía, el pasado 3 de agosto.

El domingo 4 de agosto, familiares, amigos y habitantes del pueblo que vio crecer a Ferdinando, le dieron el último adiós al bebé en la misa que se realizó de cuerpo presente en la parroquia San Miguel del Espíritu Santo, en Comala, Colima, México.