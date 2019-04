El veterano locutor Fernando Pérez González anunció hoy, jueves, su retiro de la radio tras casi 41 años de labores en la emisora WKAQ - 580 AM.

A partir del próximo lunes su alarma no sonará a las 3:30 a.m. para poder cumplir con una jornada laboral. El comunicador que ha laborado exclusivamente para la emisora radial podrá despertar a la hora que sea y lo hará sin escuchar a su amigo y compañero de labores, el periodista Rubén Sánchez, con quien trabajará hasta mañana, viernes en el programa "Temprano en la Mañana".

“Ha sido una decisión difícil y de muchas emociones. Mañana (viernes) será mi último en la que ha sido mi hogar por cuarenta y pico de años, salí de la universidad directo para la emisora. Ha sido mi trabajo fijo de toda la vida. El lunes no tendré que madrugar y Rubén me preguntó: ¿si lo voy a escuchar? Mi respuesta es que no. No voy a escucharlo, necesito desintoxicarme, aunque luego me haga falta”, reveló entre risas a El Nuevo Día.

Pérez González, conocido por su sección sobre las noticias positivas del país, hizo el anuncio esta mañana acompañado de su compañero periodista. “Mi aspiración era algún día trabajar mano a mano con Fernando Pérez González y se me dio hace 17 años”, sostuvo emocionado Sánchez.

El veterano locutor dijo que esperaba con ansias su retiro, pero que mientras más se acercaba el momento de salir de la emisora, era más difícil. No obstante, explicó a este medio que su retiro responde a recomendaciones médicas para cuidar su salud y que fue su doctor quien le indicó que era tiempo de “bajar revoluciones porque además del trabajo en la radio estoy muy activo en la iglesia”.

“Mi retiro no tiene que ver con mi condición en el corazón, de eso estoy muy bien. Fue el médico quien lo recomendó que era tiempo de coger las cosas más suaves. Mi idea era quedarme un poco más pero no fue así. Se lo indiqué a la gerencia hace tres semanas. Fue difícil comunicarlo. Entendieron mis razones”, reveló el locutor que se irá a mediados de mayo a la residencia de sus hijas en Houston, Texas para dedicarse a su familia.

“Mis hijas están en Houston. Así que me voy para allá con mis cinco nietos. Será mi tiempo para dedicarme a ellas y a desconectarme de las noticias y de todo. Fui en la navidades pasadas y me gustó mucho. Espero estar allá hasta enero. Mi esposa es la más feliz que está, ya que va a estar rodeada de nietos”, indicó el locutor que en el 2016 fue intervenido quirúrgicamente por una condición cardiaca, de la cual se recuperó satisfactoriamente.

“Es lo que único siempre esperaba, el momento de irse a descansar, pero cuando llega el momento en verdad la situación es difícil. El venir aquí, hacer lo que hacemos, de la manera en que lo hacemos, el equipo completo, lo vamos a extrañar”, afirmó el comunicador durante una intervención radial.

Pérez González también agradeció a sus seguidores por el apoyo durante su carrera en la radio.

“Cuando empecé a dar los titulares a las 6:00 a.m. se me hizo un taco, no sé cuántos se dieron cuenta, tuve que parar, pero hay que continuar”, contó en el programa mañanero.