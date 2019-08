Antes de ser entrevistado, Gabriel Soto se retiró del programa de televisión de la cadena Univision, "El Gordo y la Flaca", en donde promocionaría su obra de teatro "Cleopatra metió la pata".

El actor de 44 años, quien iba acompañado por su actual pareja, la modelos rusa Irina Baeva, decidió explicar los motivos por medio de sus historias en Instagram, antes de que se hicieran más especulaciones por lo sucedido.

El actor se sinceró con sus seguidores y reveló que antes de salir a la entrevista, cuando se encontraba en su camerino, escuchó a los conductores de la emisión, hablar mal de él.

"Quiero comentarle, a toda la gente que me estaba esperando en el programa 'El Gordo y la Flaca'. Me tuve que salir del foro, desgraciadamente no pude realizar la entrevista, al llegar al camerino prendí el monitor y la introducción de los conductores Lili Estefan y el Gordo de Molina la sentí hostil, fuera de lugar al decir que, cómo estaba ahí después de todo lo que habían dicho de mí. Yo me presenté en el programa para hablar de mi obra de teatro", contó el actor.

Y continuó : “Me presenté en el programa para hablar de mi obra de teatro, 'Cleopatra metió la pata', no de mi vida personal; si me hubieran preguntado yo no tengo problema en hablar de eso, simplemente creo que no puedes recibir a un invitado de esa manera, no puedes invitar a alguien a tu casa y burlarte de su presencia o de su llegada”.

Y concluyó: "Me pareció muy hostil, creo que no tenía caso hacer la entrevista, y Lili Estefan dijo que habían muchas cosas que aclarar, creo a ella no le toca aclarar absolutamente nada. Nunca me había ido de un programa en toda mi carrera, pero creo que no fue la manera correcta de hacer una invitación a un programa".

Cabe destacar que Lili Estefan intentó suavizar las cosas y convencer al actor de no irse del programa, pero no lo logró.

