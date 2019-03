La cantante y actriz Gisselle Ortiz presumió hoy su envidiable figura al filo de cumplir sus 50 años.

La artista compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que exhibe su curvilínea figura y lo espectacular que luce ante la próxima celebración de medio siglo de vida.

“Nope! No tengo 20, ni 30 y ni siquiera 40. A solo días de mis 50 y he me aquí! Viviendo intensamente feliz y haciendo lo que me place. Lo que me llena. LO QUE ME DA LA GANA! Sintiéndome plena! #50s *Disclaimer* Tengo unos achaques cabrones pero pichéen”, escribió la artista que suele integra el humor a sus publicaciones.

Las reacciones de sus seguidores han sido inmediatas. La mayoría elogian su figura.

Gisselle está inmersa en la puesta en escena de la segunda temporada del proyecto “Titantos” de la relacionista y bloguera Uka Green.