Cuando se trata de su vida familiar, Gwyneth Paltrow no está dispuesta a seguir los convencionalismos. Por el contrario, la actriz no duda en hacer las cosas de manera distinta, con tal de procurar el bienestar de sus hijos y seres queridos.

En una entrevista con The Sunday Times la creadora del imperio del bienestar Goop contó que su marido, el productor Brad Falchuk no vive con ella todos los días, sino que ambos comparten el techo la mitad de la semana. El resto del tiempo el productor se va a su propia casa en Los Ángeles.

“Todos mis amigos casados dicen que la manera en la que vivimos suena ideal y que no debemos cambiar nada", señaló.

La actriz explicó que este acuerdo está funcionando muy bien y responde al deseo de ambos de armonizar lo mejor posible la vida con sus respectivos hijos, haciendo cambios de manera paulatina. La ganadora de un Oscar comparte la crianza de Apple y Moses con su exmarido, Chris Martin, líder de la banda Coldplay. Falchuk también tiene dos hijos de su relación anterior.

“Estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Con hijos adolescentes, tienes que pisar ligeramente”, explicó. "Es una cosa bien intensa la adolescencia", agregó en otra entrevista que ofreció a la revista WSJ.

Esta familia reconstituida no escatima en gestos para hacer sentir cómodos a sus hijos y demostrar respeto a sus exparejas. Incluso, cuando se fueron de luna de miel a las Maldivas se llevaron a Martin y a su novia, la actriz Dakota Johnson.

Aunque a algunos podría parecerle extraña su manera de proceder, Paltrow le dijo a The Sunday Times que no está preocupada por los enemigos.