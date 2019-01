La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow, quien se casó con el guionista Brad Falchuk, sorprendió al declarar recientemente que a su luna de miel se llevó a su exmarido, el cantante británico Chris Martin, vocalista de Coldplay, con quien tiene una excelente relación.

Aunque la boda entre Paltrow y Falchuk se realizó en septiembre pasado, la luna de miel fue aplazada hasta diciembre, ya que tuvieron que esperar a que los hijos de ambos tuvieran vacaciones, pero también tenía que coincidir con el descanso del líder de Coldplay.

"Acabamos de llegar de nuestra luna de miel en las Maldivas", declaró la actriz de 46 años en el programa de televisión "Live with Kelly and Ryan".

“Disfrutamos de una gran luna de miel en familia durante las navidades. Estuvieron mi nuevo marido, sus hijos, mis hijos, mi exmarido, nuestros mejores amigos", manifestó la actriz que ha participado en las películas de "Iron Man".

La propia actriz calificó su luna de miel fuera de lo normal, pero asegura que la pasó increíble con las personas que más ama en la vida.

"Fue una luna de miel muy moderna. Fue genial, nos lo pasamos muy bien", aseguró la estadounidense.

Paltrow y Martin se divorciaron en el 2014 luego de 10 años de matrimonio, pero siempre han demostrado tener una buena relación por el bien de sus dos hijos Apple, de 14 años y Moses, de 12.



Justo esa fue una de las razones de peso para que Paltrow decidiera pasar la luna de miel en familia, así lo dijo durante la entrevista en "Live with Kelly and Ryan".

