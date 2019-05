Gwyneth Paltrow presumió a través de su cuenta de Instagram la forma en que celebró el cumpleaños número 15 de su hija Apple, pero más allá del festejo, lo que llamó la atención fue el increíble parecido que tiene la joven con la actriz.

Paltrow compartió una imagen en la que se puede ver a Apple con una rosa en la boca, además le dedicó un lindo mensaje a su hija: "Feliz cumpleaños quince, mi ángel. Jamás seré capaz de describir con palabras lo mucho que te quiero. Eres tan fuerte y tan buena y tan increíblemente divertida, y preciosa, tanto por fuera como por dentro. Soy la mamá más orgullosa que haya existido nunca. ¡Feliz quinceañera mi vida!”.

View this post on Instagram A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on May 14, 2019 at 3:07pm PDT

Aunque esta vez la actriz contó con el consentimiento de la adolescente para poder compartir la imagen, que ha logrado más de 246,000 me gusta, pues hace unos meses Apple no tuvo reparo en comentarle a su mamá que no publicara fotos de ella, pese a que en aquella ocasión apenas se le veía el rostro.

Pero ahora que se trató de su cumpleaños número 15, Apple dejó que su famosa madre pudiera presumirla en Instagram, mientras que decenas de seguidores no pudieron evitar compararlas y destacar el gran parecido que hay entre ellas.

Incluso, hace unos días cuando Gwyneth celebró el Día de las Madres, subió una foto junto a sus dos hijos: Apple y Moses. La similitud entre ella y su hija fue más notable, y es que ambas aparecen muy cerca y haciendo casi el mismo gesto.

View this post on Instagram A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on May 12, 2019 at 12:11pm PDT