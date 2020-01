La organización de las Fiestas de la SanSe en Orlando reconoció a Madison Anderson, Miss Universe Puerto Rico 2019 por su desempeño en certamen Miss Universe y su labor filantrópica.

Según información suministrada, en el marco de la celebración de las fiestas, donde fue escogida como la madrina de esta edición, la beldad boricua recibió regalos y reconocimientos de la oficina del Comisionado del Municipio de Orlando presentado por Tony Ortiz y Luis M. Martínez Alicea de la Oficina del alcalde de Orlando, Buddy Dyer. También estuvo presente la comisionada del Condado Orange, Maribel Gómez Cordero y la señora Ilia Torres de la oficina del alcalde del Condado Orange, Jerry Demings, quienes compartieron los reconocimientos ante más de 40,000 personas que se dieron cita.

Los organizadores del evento le hicieron entrega a Madison de una hermosa artesanía como regalo.

✉ Email Madison Anderson salió a finales de noviembre a representar a Puerto Rico en el certamen con la esperanza de traer la sexta corona para Puerto Rico. (Gerald López Cepero)

Desde que llegó a Atlanta,d estacó entre las favoritas. (HO/The Miss Universe Organization)

Su simpatía fue uno de sus mayores atributos. (HO/The Miss Universe Organization)

Madison Anderson brilló en bañador durante la preliminar de Miss Universe. (HO/The Miss Universe Organization)

La beldad lució fenomenal tras presentar el traje típico del diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte. Lució una flor de maga, conocida como la flor nacional. (HO/The Miss Universe Organization)

Además, mostró su dominio de la pasarela y cautivó a la audiencia con su participación en el evento. (HO/The Miss Universe Organization)

La joven de 24 años se destacó por su belleza, simpatía y seguridad. (Captura de pantalla)

Los puertorriqueños se hicieron sentir entre el público ondeando banderas y ovacionando a la candidata nacional. (HO/The Miss Universe Organization)

La espigada rubia se mostró agradecida por el apoyo de los puertorriqueños. (HO/The Miss Universe Organization)

Madison Anderson se convirtió en la primera finalista. Mientras que Zozibini Tunzi, de Sudáfrica, ganó la corona de Miss Universe. (HO/The Miss Universe Organization)

Madison mostró su gran corazón y compañerismo hasta el momento final de la competencia. (HO/The Miss Universe Organization)

Lució espectacular en la pasarela de traje de gala con un vestido de Luis Antonio. (HO/The Miss Universe Organization)

En la primera pregunta del jurado, a la beldad le tocó responder si, ante un uso inadecuado de las redes sociales, se debe respetar la libertad de expresión o regular lo que se publica. (HO/The Miss Universe Organization)

“Creo que mi misión es enseñarle al mundo que la magia ocurre cuando nos rehusamos a rendirnos", dijo Madison en su mensaje final. (HO/The Miss Universe Organization) Facebook

“Me siento muy agradecida, para mí es un honor que me escogieran como madrina de esta hermosa celebración. Los puertorriqueños, no importa en que parte del mundo estemos, siempre mantenemos nuestras culturas y tradiciones vivas, pero también somos solidarios en los momentos difíciles que está pasando mi Isla. Yo estaré aquí pero mi corazón está en Puerto Rico. Como mujer puertorriqueña no hay nada que me llene más de orgullo que representar a mi pueblo. Gracias a los organizadores por darme este enorme privilegio” expresó Madison.