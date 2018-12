La "Diva del Bronx", Jennifer López, aseguró que "confía" más en ella gracias a su exesposo Marc Anthony, según una entrevista que emitirá este fin de semana Sunday TODAY.

"Durante el tiempo que estuve casada con Marc, realmente, me ayudó mucho con mi confianza. Él también observó varios aspectos que me hacían sufrir mucho”, dijo la también actriz un "clip" promocional.

"'Tú eres una gran cantante. Nunca dejes que alguien te digo lo contrario'", dijo Jennifer citando al salsero boricua.

De este matrimonio, que duró 7 años, nacieron a los mellizos Emme y Max, de 10 años. Y, aunque ya todo acabó, estos artistas mantienen una gran relación familiar.

JLo sostiene -desde marzo 2017- un noviazgo con el expelotero de los Yankees, Alex Rodríguez. Amor que en innumerables ocasiones han plasmado a través de sus respectivas redes sociales.

La intérprete de éxitos como "On the Floor" y "Jenny from the Block", promociona actualmente su más reciente película "Second Act", donde una mujer se reinventa a nivel profesional y personal dentro del caos neoyorquino.

Marc y Jeniffer tienen varios duetos para la historia, por ejemplo "No me ames"(1999) y "Olvídame" y "Pega la Vuelta" (2016).

Sunday TODAY se transmite todos los domingos a las 8:00 a.m. por ET en NBC.