En la sala Buñuel, en donde se llevan a cabo las clases magistrales, no cabía un alfiler y es que la estrella de “Saturday Night Fever”, “Grease” y “Pulp Fiction” se reunió con cinéfilos, actores, productores y periodistas para hablar y recordar su carrera de más de 70 películas y 46 años de trayectoria.



No pudo faltar la referencia a “Pulp Fiction” que relanzó la carrera de John Travolta al trabajar con Quentin Tarantino y de lo que contó, “nadie tenía idea de la magnitud que iba a causar el estreno de ese filme.

“Era una película pequeña de arte, con una audiencia limitada y después de que estuvimos aquí y ganamos la Palma de Oro explotó en un nivel que cambió el destino del cine y de mi historia”,contó el actor que aseguró que ese papel le dio gasolina durante 20 años para interpretar los personajes que quisiera.

Travolta ha trabajado con grandes directores y según él lo que tienen en común es que confían en los actores que eligen al cien por ciento.

“Los grandes hacen su trabajo antes de filmar y deciden a los actores en los que creen para la película. Quentin siempre vio en mí a un actor impredecible y me dijo ‘por eso te quiero a ti, si quisiera un actor predecible buscaría a otro", comentó.



"Cuando trabajé con Brian de Palma recuerdo que llegué a preguntarle, ‘¿cómo te gustaría que haga el personaje?’ y me respondió que me pagaba muchísimo cómo para que yo no supiera cómo hacerlo, que ese era mi trabajo. Y desde entonces aprendí que efectivamente ese es mi papel".

Se declaró un seguidor de los principios básicos de la cienciología al responder sus claves para mantenerse feliz en los momentos complicados.





“Siempre debes buscar cosas que te den estabilidad, algo muy importante en estos momentos de confusión”, aseguró la estrella que dijo siempre haber apostado por la igualdad de los sexos y nunca diferenciar las aptitudes por ello al responder acerca del movimiento del MeToo.

Recordó su admiración por Marlon Brando, “quien poco tiempo antes de morir, me dio un consejo que nunca olvidaré. Me dijo, ‘nunca hagas un filme en el que el director no esté loco por tenerte en la película. Trabaja sólo con aquellos que estén emocionados de filmar contigo’. Y tenía toda la razón”, explicó el actor.