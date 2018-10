Kampala - Kanye West se reunió con el presidente de Uganda durante una visita a la nación del este de África y le dio a este líder de 74 años un par de tenis blancas.

El presidente Yoweri Museveni dice que él y el rapero estadounidense sostuvieron "discusiones fructíferas" sobre la promoción del turismo y las artes.

West y su esposa, la estrella de reality Kim Kardashian West, han estado de vacaciones en un parque nacional en Uganda. Se ha informado que está grabando música en una tienda de campaña.

La presidencia de Uganda publicó hoy las fotos que se encuentra con Museveni en la Casa del Estado e intercambiando regalos.

I welcome American entertainment stars Kanye West and @KimKardashian to Uganda. I held fruitful discussions with the duo on how to promote Uganda's tourism and the arts. I thank Kanye for the gift of white sneakers. Enjoy your time in Uganda. It is the true Pearl of Africa. pic.twitter.com/BO0iD0sFCP