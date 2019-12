La actriz Karla Monroig y el cantante Tommy Torres están de aniversario.

Con una imagen que publicó en su cuenta de Instagram, la pareja compartió con sus seguidores que se encuentran celebrando sus once años de matrimonio.

El romance entre ambos artistas comenzó hace 14 años. Como cualquier relación amorosa, la de ellos ha enfrentado retos. Incluso, el 1 de febrero de 2018, ambos anunciaron que habían decidido poner fin a su vínculo matrimonial. Sin embargo, en mayo del mismo año el proceso de divorcio se mantenía en suspenso. Posteriormente, al cabo de casi un año separados, en diciembre de 2018, los artistas comenzaron a dar señales de que habían decidido reiniciar su romance.

El cantante y la actriz se casaron en 2008 en Las Vegas. En 2012 se convirtieron en padres de Amanda Zoé. Desde el inicio de su unión el público ha sido del romance y, a través de las redes sociales, les han enviado su cariño.

En meses recientes, los esposos se han expresado su amor mutuamente en las redes sociales.

Karla le envió una amorosa felicitación a su marido hace apenas una semana, con motivo de su cumpleaños.

"Celebrando el nacimiento un día como hoy hace más de 40 años ??, de un hombre que admiro y amo con todo mi ser. Es una padre amoroso, responsable, presente y divertido que se asegura de crear memorias en la vida de nuestra pequeña. Gran esposo, papá, amigo, el mejor compositor cantante y productor. Fotógrafo, chef, diseñador, terapista, consejero, nerd, twitero y con un sentido del humor espectacular. Deseo que Dios conceda todos los deseos de su corazón. Que sean muchos años más con salud amor mío. Soy mejor persona cuando estoy a tu lado. Verte sonreír es uno de mis momentos favoritos de la vida. Feliz cumple", escribió la actriz.

El 14 de noviembre, Torres publicó una imagen junto a su esposa con el siguiente mensaje: "No me llevé el Grammy hoy así que me robo este regalito y me la llevo para mi casa".

En marzo de este año, en la misma red social la felicitó por su cumpleaños: "A la cumpleañera mas bella en este planeta, ¡Felicidades! Te amo".

De acuerdo a las expresiones del intérprete en una entrevista con El Nuevo Día, publicada el 30 de septiembre, en este momento su familia es su prioridad.

"...cuando estoy dedicándole el tiempo que quiero a mi familia y estoy presente, poniendo todo de mi parte, siento lo que dije antes, siento paz. Duermo mejor, puedo hacer inclusive mi trabajo mejor, porque viene de un espacio más humano. Creo que estar con la familia y las amistades, esos momentos son parte de todo lo que hago y, como te digo, esla felicidad más plena, más real. No depende de boletos ni de premios. Es una paz real y pues, mientras pasa el tiempo uno se da cuenta de que esto es lo real", afirmó Torres.

El cantante se presentará el 14 y 15 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para celebrar sus 20 años en la música.