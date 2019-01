Luego de que la actriz Winona Ryder dejara sorprendido al público al declarar durante una entrevista, en el verano pasado, que está casada con Keanu Reeves por una escena que protagonizaron en la película "Dracula" de Francis Ford Coppola, en 1992, ahora el propio actor canadiense confirma lo dicho por su colega estadounidense.

"De vez en cuando recibo algún mensaje de texto de ella que dice, 'Hola, marido'. No lo creía del todo, pero luego Francis Ford Coppola contactó con Winona y dijo públicamente que sí, que eso ocurrió de verdad, que el cura hizo una ceremonia completa y que Winona y yo nos casamos", expresó el actor de 54 años durante su participación en el programa "The Talk", de la cadena CBS.

El canadiense deja que ver que esa "boda real" no le desagrada, e incluso la calificó de "increíble", al menos así respondió durante la entrevista cuando fue cuestionado por las declaraciones de Ryder.

Y es que Ryder explicó en agosto pasado al sitio Entertainment Weekly, que fue un sacerdote real, quien oficio la ceremonia de su boda con Reeves en "Dracula", lo que significa que realmente la pareja está casada.

Keanu Reeves Admits Marriage to Winona Ryder; 'Yeah, it's awesome' ??

The Talk https://t.co/4CgnKeNtqd pic.twitter.com/x7W5Fl2o82