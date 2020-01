La modelo y ex Miss Universe 2018, Kiara Liz Ortega, despide el año con nuevos proyectos y con un nuevo amor.

El hombre que le ha robado el corazón a Kiara Liz es nada más y nada menos que Juan Vélez, el cantante y ganador de la cuarta edición del reality show "Objetivo Fama".

Según confirmó la propia Kiara Liz en entrevista telefónica con El Nuevo Día, aunque sostenía una relación amistosa con Juan Vélez, que surgió a raíz de la colaboración de ambos en un vídeo musical del cantante, están desarrollando una relación muy bonita y que llevan con mucha calma.

“Es algo bien reciente. Llevamos ya tiempito conociéndonos porque trabajamos juntos en un vídeo del nuevo sencillo que él va a sacar el próximo año, y desde entonces quedó esa amistad y esa bonita química”, destacó la beldad boricua.

“La cosa está fluyendo. Ahora mismo tenemos algo bien bonito, algo que estamos empezando. Tenemos muchas expectativas, pero vamos a ver, vamos con calma, suavecito”, dijo entre risas pícaras, para mencionar que está aprovechando sus últimos días en la isla para compartir con Vélez las fiestas navideñas.

“Estamos pasando las navidades juntos acá, los últimos días que me quedan. Hemos estado los dos entre las fiestas navideñas y visitando la familia”, sostuvo Kiara Liz, al mencionar que, al haber participado de un reality show, el cantante le ha dado algunos consejitos para su desempeño, incluso más allá del escenario.

“Además de lo que uno lleva al escenario, la gente se fija mucho en la convivencia y me ha dicho ‘mira, Kiara, muéstrate tal como tú eres’”, comentó y agregó que cree firmemente que, de esta manera, la gente podrá conocerla más, apoyarla y conocer su historia, permitiéndole crear un vínculo especial con la audiencia y sus seguidores. Por el momento, admite que lo más que han practicado es el baile.

“Te confieso que nos la pasamos bailando porque a él le gusta el baile también. Me paso practicando con él”, relató.

Con calma

Kiara Liz, quien parte hacia Miami mañana miércoles, 1 de enero, permanecerá en la Ciudad del Sol mientras dure la competencia y desde allí manejará sus proyectos en la isla, algo a lo que está acostumbrada desde que incursionó a Miss Puerto Rico Universe.

Aunque viaje, se muestra muy ilusionada con su incipiente relación con Juan Vélez, quien participa en el tradicional especial del Banco Popular “Tiempos de aguinaldo”, que estrena mañana a las 7:00 p.m., por los canales locales principales.

Añadió que la distancia no debe ser un obstáculo para seguir cultivándola.

“No tenemos ningún plan. Estamos fluyendo”, aclara, al mencionar que, por su trabajo ahora estará en Miami, pero que también trabajo en Nueva York con la agencia de modelaje. “No todo el tiempo estoy en la isla, así que va a ser algo retante, pero estamos fluyendo”, finalizó diciendo, para, de paso, enviarle en mensaje al público y a sus seguidores.

“Comenzamos un nuevo año, una nueva década y un nuevo sueño, por lo menos en mi caso, que es llegar a esa gran final de ‘Mira quién baila’ y, con el favor de Dios, poder ganar ese gran premio para la Fundación Trotamundos. Que continúen apoyándome”, culminó emocionada.

En preparación para la competencia

La exreina de belleza aseguró que, durante las últimas semanas y, en preparación para la competencia, su agenda ha estado repleta y que, además de sus proyectos, decidió tomar unas clases de baile para tener una base de la cual partir.