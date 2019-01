La socialité Kim Kardashian y su esposo, el rapero Kanye West esperan su cuarto hijo, informaron medios especializados.

La pareja recurrió a un vientre de alquiler para su cuarto bebé, según publica E! News.



Esta sería la segunda ocasión en la que Kim recurre al vientre subrogado, ya que la primera ocasión lo hizo para tener a la pequeña Chicago, su tercer bebé.

Chicago nació en enero del 2018 gracias a que la socialité recurrió a un vientre de alquiler, debido a que en sus dos primeros embarazos, su salud se vio comprometida.

"Después de dar a luz, se supone que la placenta salga. Pero la mía se atoró", confesó hace tiempo la estrella del reality Keeping Up with the Kardashians, a la revista Elle.

La socialité y el cantante querían agrandar la familia, pero no estaban dispuestos a arriesgar la salud de ella. Por eso decidieron optar por la maternidad subrogada.

Kim y Kanye ya son padres de North, Siant y Chicago West.