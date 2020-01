Alcanzados y culminados con creces sus sueños como baloncelista profesional, Kobe Bryant encaminó su talento, creatividad y recursos económicos al desarrollo de proyectos cinematográficos y literarios con un propósito en común: inspirar a niños y jóvenes a convertirse en mejores seres humanos y ciudadanos a través del deporte.

La estrella de la NBA, quien falleciera de manera trágica el 26 de enero en un accidente de helicóptero junto a una de sus hijas y otros siete pasajeros, en Calabasas, California, era mucho más que un destacado y dedicado atleta. Quienes le conocieron destacaban mucho antes de su triste deceso, su calidad como compañero de equipo y como padre de familia.

Esos valores los quería compartir y sin duda comenzó a lograrlos a través de varios proyectos, algunos de los cuales quedan ahora inconclusos o con futuro incierto.

En el 2018, Kobe Bryant ganó el premio Oscar al Mejor Cortometraje Animado por “Dear Basketball”, literalmente una carta de amor al deporte que transformó su vida de modo positivo. Dirigido por Glen Keane y con música del legendario compositor John Williams, el corto estaba basado en un poema que Bryant publicó en el 2015 tras retirarse de la NBA. En los versos, el exjugador trazaba un retrato de cómo de chico se enamoró del básket mientras reconocía que su cuerpo ya no resistía el embate de la cancha y abrazaba la idea de decirle adiós al baloncesto profesional.

Bryant, además, sacó provecho de sus otros talentos fuera del deporte. Jeanne Mastriano, su maestra de escritura creativa en una escuela superior de Philadelphia contó a más de un medio, la habilidad de Bryant para plasmar sus ideas en palabras.

De ahí que una vez retirado de la NBA lanzara una serie de libros dirigidos al público juvenil, con el deporte como tema central. “Legacy and the Queen”, “Epoca: The Tree of Ecrof” y “The Wizenard Series: Training Camp” fueron publicados el año pasado y el lanzamiento de su cuarto libro “The Wizenard Series: Season One” está programado para el próximo 31 de marzo.

En busca de dar rienda suelta a su creatividad, Bryant creó su propia compañía productora de contenido Granity Studios, de la cual nació el podcast “The Punies” cuya tercera temporada se lanzaría en agosto. Se trata de una serie de historias sobre un niño llamado Puny Pete que practica deportes con sus amigos en un vecindario multicultural.