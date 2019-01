El actor canadiense Jim Carrey hizo gala de su buen humor en la ceremonia de los Golden Globes cuando los presentadores de la gala Sandra Oh y Andy Samberg le dijeron que se encontraba en la mesa equivocada y que tenía que cambiarse de lugar.

Y es que Carrey, que ha destacado por su trabajo en cine, se encontraba en la mesa de los nominados en la categoría de la pantalla grande, pero en esta ocasión, el actor estaba nominado por su trabajo en la serie de televisión "Kidding".

Noticia que le cayó de sorpresa al actor, pero tomó las cosas con gran humor, algo que siempre lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. Ante la broma, Carrey respondió de una manera muy singular.

"¿Al menos puedo llevarme mi cena?", dijo con su gran estilo humorístico, al tiempo que tomaba entre sus manos el plato y se paraba de la mesa, lo que provocó que los presentes soltaran carcajadas.

Aunque, siguiendo con el momento cómico, Carrey tomó dos vasos y se los colocó en los ojos como si fueran unos binoculares y dijo que en las mesas donde están los nominados a la televisión "todo llega con retraso", lo que hizo reír a sus compañeros famosos.

Aunque también "defendió" por unos momentos su lugar en la mesa a los nominados al cine, al asegurar que el acaba de grabar "Sonic", película que se estrenará a fin de año.

"Vuelvo el año que viene, que seguro que está nominada", dijo bromeando el canadiense.

Carrey fue nominado al premio como mejor actor principal de comedia en televisión, galardón que ganó su colega Michael Douglas por su trabajo en la serie "The Kominsky Method".

Congratulations to Michael Douglas - Best Performance by an Actor in a Television Series - Musical or Comedy - The Kominsky Method. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/CaguvuQdVD