Los momentos cotidianos, las risas compartidas y el ejemplo que le dejó su famosa mamá, Edith González, son hoy el consuelo de su hija Constanza para sobrevivir su pérdida.

La joven de 14 años escribió una carta de despedida para su mamá, quien falleció tras librar una dura batalla contra el cáncer, que fue compartida con el público del programa de televisión Ventaneando, de TV Azteca, según publicó la revista People en español.

La lectura de la misiva estuvo a cargo de Víctor Manuel, tío materno de la adolescente y quien quedó a su cargo tras el fallecimiento de González el pasado 13 de junio.

"Mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo. De pequeña me acuerdo que sin importar qué tan tarde o cansada llegaba de trabajar siempre me daba un beso. Y a la mañana siguiente no le importaba que la levantara a las seis de la mañana para jugar. Siempre hubo un beso sin importar la hora, al igual nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser una buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo como la carta de resignación de un actor es la muerte y así lo hizo", dijo la adolescente.

Constanza también rememoró que a su mamá le encantaba aprender y así lo demostraba cada vez que la llevaba de viaje a diversos destinos. Edith era su guía, pero cuando no podía contestar alguna pregunta, simplemente preguntaba.



"Me llevó a recorrer todo el mundo: Egipto, Galapos, Paris, Londres, Camboya, Vietnam, Tailandia, Perú, Colombia, Canadá, Madrid, para mencionar algunos al igual que la República Mexicana. Recuerdo también como me enseñaba películas y yo a ella música, como nos echamos 3 mil quinientas veces la novicia rebelde por ser mi película; como la hice ver 'El resplandor y Psicosis' y ella era una miedosa. Cuando yo tenía 4 mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada Doña Bárbara y ella fue Doña Bárbara, la mejor Doña Bárbara. Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho yo hubiera querido ser la mitad del mujerón que fuiste tú porque a comparación de ella en vez de enfrentar al mundo con odio lo venciste con amor. Te amo mamá".