La madre de la cantante estadounidense Demi Lovato reveló que su hija lleva 90 días de sobriedad tras sufrir una sobredosis que casi acaba con su vida en julio de este año.









En un podcast llamado Sirius XM, Dianna de la Garza -progenitora de la intérprete de 26 años- confesó estar contenta con el avance que ha tenido en su tratamiento.

"No podría estar más agradecida o más orgullosa de ella, porque la adicción es una enfermedad, es un trabajo. No es fácil. No hay atajos", dijo la escritora de 56 años.

De la Garza aseguró que no tenía la certeza qué fue lo que detonó la recaída de Demi en las drogas.

"Puede ser por una variedad de razones. Perdimos a cinco miembros cercanos de nuestra familia en un mismo año mientras yo estaba escribiendo mi libro; mi abuelo, mi abuela y dos tíos. Perdimos cinco personas en un periodo de cinco meses. Mi abuela y mi abuelo eran personas mayores y estaban en un hogar de ancianos pero lo de mis tíos fue una especie de shock. Después también perdí a mi otra abuela por parte de padre y a través de todo eso, de perder a toda esa gente, ella no recayó. Así que es difícil determinar qué fue lo que lo causó".

Según la madre de la cantante, el acercamiento que tuvo nuevamente a las drogas y el alcohol podría haberse relacionado a que la artista se rodeó de la gente equivocada.

"A veces también creo que cuando eres joven piensas, 'puedo hacer esto que no me va a afectar', pero cuando tienes una adicción las cosas no funcionan así. Es un camino cuesta abajo", afirmó.