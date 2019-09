El cantante urbano Ozuna fue detenido esta mañana por la Policía tras conducir a exceso de velocidad por la PR-129, en Hatillo, y le ocuparon la tablilla de su vehículo por tener el marbete vencido, informaron las autoridades.

Según un informe de la Uniformada, Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre de pila del artista, conducía a 60 millas por hora (mph) en una zona de 45 mph en una guagua Land Rover, color negro, año 2017.

Cuando un agente lo detuvo se percató de que el vehículo no tenía los permisos vigentes y que el marbete e inspección estaba vencido.

Posteriormente, el oficial procedió a multarlo y ocupar la tablilla del auto, por lo que la guagua fue removida de la vía en una grúa privada.

Reacciona Ozuna

Tras el incidente, el intérprete de “Te robaré” recurrió a su cuenta de Twitter para informar a sus seguidores de lo sucedido. Según Ozuna, se trata de un olvido.

“Ante que otro cabron se paute ME ACABAN DE QUITAR LA TABLILLA SE ME OLVIDÓ SACAR EL MARBETE EL DISCO ME TIENE LOCO PERDÓNEME N I B I R U”, escribió el reguetonero en la red social junto a una foto de la guagua.

Ante que otro cabron se paute ME ACABAN DE QUITAR LA TABLILLA SE ME OLVIDÓ SACAR EL MARBETE EL DISCO ME TIENE LOCO PERDÓNEME N I B I R U ?????? pic.twitter.com/6FMhSbj3qb — Ozuna (@Ozuna_Pr) September 15, 2019