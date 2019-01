A poco más de un mes de su sorpresiva boda, en vísperas de Navidad, Miley Cyrus y Liam Hemsworth aparecieron en público por primera vez como marido y mujer para asistir a la Gala G’Day USA, en California, donde el actor australiano recibió un reconocimiento y dedicó una emotivas palabras a su esposa.

“Gracias a mi hermosa esposa", expresó con gran emoción el actor de 29 años, desde el escenario, donde recibió el Premio a la Excelencia Fílmica.

Mientras Miley no dejaba de aplaudir y de sonreír entre el público.

Hemsworth demostró con palabras lo feliz que la está pasando en su matrimonio.

“Eres un dulce, dulce ángel. Sí, te amo, eres genial”, aseguró el actor a la ex estrella de Disney, quien pedía que siguiera hablando de ella.

“Sí, te lo digo después, te lo digo después”, indicó el actor.

Los recién casados se robaron las miradas de los asistentes y de los fotógrafos que no dejaron de tomar imágenes del nuevo matrimonio de Hollywood.

.@LiamHemsworth accepts the #GDayUSA Excellence in Film Award, in recognition of his significant contribution to the arts. ??????? pic.twitter.com/RlL9adjXZd