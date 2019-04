No es ninguna novedad que desde el nacimiento de Matías, Marjorie de Sousa y Julián Gil se han visto envueltos en una disputa legal; sin embargo, a pesar del tiempo, parece ser que las diferencias entre los actores no tienen fin, provocando que no lleguen a un acuerdo por el bien de su pequeño hijo.

Y en esta ocasión, durante la presentación de su nueva obra de teatro en Puerto Rico, fue el actor argentino quien hizo fuertes declaraciones en contra de la madre de su hijo, acusándola de querer más dinero para la manutención de Matías.

Julián Gil aseguró que tanto la actriz venezolana como sus abogados, están investigando sus ingresos económicos, con el fin de poder obtener más dinero de esta situación, sin importar que éste le otorga alrededor de $7,000 mensuales para los gastos del pequeño.

Ante dichas acusaciones, de manera inmediata, Marjorie no tardó en responderle al que fuera su pareja, pues con una fotografía publicada en su cuenta oficial de Instagram, la actriz fue contundente al dejar en claro que ella está mejor que nunca y que nada ni nadie le quita su tranquilidad.

"Cuando dentro de ti todo está en calma, nada puede sacarte de tu centro, medita, la vida es un hermoso regalo, en calma, mamo (vamos) a triunfar", fue lo que escribió de Sousa junto a la imagen que da a entender que ella ya le quiere poner punto final al pleito con su expareja sentimental.

Tan es así, que la guapa rubia está demostrando que todas sus energías no sólo están puestas en su hijo, sino también en su carrera profesional, pues hay que mencionar que recientemente se acaba de lanzar como cantante y sigue triunfando como protagonista de la telenovela "Un poquito tuyo", junto a Jorge Salinas.

Recordemos que Julián Gil no ha vuelto a ver su hijo Matías desde el pasado mes de agosto y que la más reciente disputa entre los actores se dio apenas hace unas semanas cuando Marjorie buscaba que Julián le firmara el pasaporte para poder viajar con su pequeño, quien no podía salir de México, a lo que el actor accedió.