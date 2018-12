Lupita Jones, exreina de belleza, nuevamente es blanco de críticas por lanzar ofensas a sus seguidores en las redes sociales, quienes criticaron un vestido que usó Andrea Toscano, representante de México en la pasada edición de Miss Universe, que se realizó en Tailandia.



Y es que Jones realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales para destacar el apoyo a Toscano en el certamen, y habló del vestido de gala que usó la mexicana en una de las etapas del concurso de belleza.

Jones, quien fue la primera mexicana en ganar Miss Universe (1991), comentó que los expertos en diseño le dijeron que el vestido de Andrea era espectacular.

El vestido rojo que usó Toscano en Miss Universe fue largo y de color rojo con transparencias.

Pero los seguidores de Jones no estuvieron de acuerdo y así se lo hicieron saber a la también directora de Mexicana Universal, el certamen de belleza donde resultó ganadora Andrea Toscano.



Y la respuesta de Jones desató una lluvia de críticas por ofender a los usuarios al usar palabras despectivas.

"Peter Mandujano dice 'Ay, falsa, si el vestido está bien feo, ¿cuál espectacular?'", fue el mensaje que Jones leyó al aire durante la transmisión, pero no le pareció ese comentario y en seguida comentó:

"Ay, pues es tu gusto ... ya te quiero ver a ti. Ay, te ves súper 'naquito', pero bueno", dijo molesta la ex Miss Universe.

La palabra naco es utilizada en México para referirse despectivamente a personas pobres, y con falta de cultura y educación.

Sin embargo, Manujano no fue el único que pensó lo mismo sobre el vestido de Toscano, también Raúl Vázquez expresó su opinión, la cual tampoco agradó a la directora el certamen de belleza mexicano.

"No lo luce... hasta tú sabes que está feo el vestido", fue el mensaje que leyó Jones mientras transmitía en vivo.

"No, y veo sus fotos y ay, cómo se atreven a criticar, bueno, en fin", replicó Jones.

Esas respuestas fueron suficientes para que la ex Miss Universe recibiera una lluvia de críticas por usar palabras ofensivas contra sus fans.

"Qué señora más pedante, arrogante. Muy, pero muy super mal, Lupita se ha amargado con tantos comentarios negativos. Además, Lupita, es la verdad, el vestido rojo está horrible. Andrea es bellísima e inteligente", escribió el usuario Adrián Zelaya.

"Que pena que una directora se exprese así , diciéndole naquito a los que no concuerdan con ella, quizá no seas naca pero eres una grosera y soberbia y no digas que eres respetuosa. Ya retírate, no sabes elegir a las candidatas", comentó SylarGeorge.

Hasta el momento, Jones no ha dado declaraciones al respecto.

No es la primera vez que Lupita Jones es criticada por sus comentarios, ya que en octubre pasado estuvo en el ojo del huracán por expresar su rechazo a la participación de Angela Ponce, Miss España, como la primera mujer transgénero en Miss Universe.