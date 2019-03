La actriz Felicity Huffman, estrella de Desperate Housewives, fue arrestada en Los Angeles, California, luego de ser acusada por un supuesto soborno a universidades en Estados Unidos, informó la cadena CNN.

Huffman es acusada junto a su colega Lori Loughlin de cometer fraude a prestigiadas universidades de Estados Unidos. Sin embargo, solo se reporta el arresto de la actriz de Desperate Housewives.

TMZ, sitio especializado en celebridades, reportó que las actrices son acusadas de pagar millonarios sobornos para que sus hijos pudieran ingresar a prestigiadas universidades de Estados Unidos.

Las artistas y otras 48 personas fueron inculpadas por el delito de soborno, que se considera un delito grave.

Huffman es conocida por su papel de Lynette Scavo en Desperate Housewives, mientras que Loughlin dio vida a Rebecca Donaldson–Katsopolis en Full House.

En la lista de universidades donde se cometieron los sobornos se encuentran: Yale, Stanford, Georgetown y la University of Southern California, reportó TMZ.

Felicity se encuentra arrestada bajo custodia, pero podría recuperar su libertad con una fianza. Sin embargo, la actriz deberá comparecer ante el tribunal, informó el sitio especializado en famosos.

Loughlin y su esposo, Mossimo Giannulli, fundador de la ropa Mossimo, supuestamente pagaron $500,000 para que sus dos hijas fueran integradas al equipo de la USC (University of Southern California).

Mientras que Felicity Huffman y su esposo, William H. Macy, habrían pagado $15,000 para que su hija mayor tuviera privilegios en su examen de admisión a la universidad. Lo que consistió en que se le dio el doble de tiempo para responder la prueba, además de que el supervisor corrigió las respuestas para que la joven obtuviera una mejor nota y pudiera ser admitida.

El orquestador de la trama fue identificado por las autoridades como William Rick Singer, quien creó una fundación sin fines de lucro para recibir "donativos" y disfrazar así los sobornos a personal universitario y favorecer a ciertos estudiantes.

Allgunos padres llegaron a pagar hasta $6.5 millones, reveló TMZ.

Por el momento, ninguna de las dos actrices ha hecho declaraciones respecto a las acusaciones en su contra.