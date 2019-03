El actor estadounidense Luke Perry sufrió un derrame cerebral, por lo que fue ingresado a una clínica de Los Angeles, California, reveló TMZ, sitio especializado en celebridades.

Hasta el momento, se desconoce la situación actual del actor de 52 años, destacó el portal.

Perry saltó a la fama en la exitosa serie de los 90 "Beverly Hills, 90210", junto con Jason Priestley, Jennie Garth, Shannen Doherty, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green y Tori Spelling.



Perry daba vida al personaje de Dylan McKay.



Apenas ayer, la cadena Fox anunció el regreso de "Beverly Hills, 90210" con su elenco original, del que formó parte Perry, pero en esta nueva entrega el actor de 52 años no forma parte.

Y es que Perry participa en la serie de televisión "Riverdale" con su papel de Fred Andrews, destaca TMZ.



Perry nació el 11 de octubre de 1966 en Ohio. Y desde su adolescencia mostró su gustó por la actuación.